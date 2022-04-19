السياسيون البريطانيون، «نادي الحرية» ومحاكمة اغتصاب: «تشريح فضيحة»، السلسلة التي نزحت «بريدجيرتون»

استنادا إلى رواية ضرب سارة فوغان، «تشريح فضيحة» من قبل showrunner من «بيت البطاقات»، ميليسا جيمس جيبسون. (نيتفليكس)

بعد ثلاثة أيام فقط من العرض الأول, في أبريل 15, تشريح فضيحة, السلسلة البريطانية المحدودة الجديدة, نزح الموسم الثاني من Bridgerton إلى رقم 1 من القمة العالمية 10, ذكرت دليل التلفزيون. في غضون ساعات قليلة، عندما تقوم المنصة بتحديث بيانات ترتيبها، سيكون من المعروف عدد ساعات المشاهدة (يجب أن تتجاوز 115.75 مليون دراما فترة شوندا ريمز) التي حققتها هذا التكيف من أكثر الكتب مبيعًا لسارة فوغان بطولة سيينا ميلر وروبرت فريند وميشيل دوكري.

منذ قضية بروفومو, الفضائح التي تجمع الجنس والسياسة تلقت معاملة عامة قوية في المملكة المتحدة, وآخرها اتهام أحد أعضاء البرلمان بالاعتداء الجنسي على قاصر, الحكم بالسجن لمدة عامين لاغتصاب شخص آخر والاستشفاء بسبب تجاوزات طرف ثالث، بالإضافة إلى قضية الأمير أندرو، الذي اتخذ ترتيبًا اقتصاديًا بعدم الذهاب إلى المحاكمة إساءة معاملة فرجينيا روبرتس عندما كانت قاصرة وكان يديرها جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل.

هذا النوع من الكولاج من الإجراءات القضائية التي غطاها فوغان على مر السنين يحكي قصة جيمس وايتهاوس (صديق)، وهو وزير في الحكومة البريطانية وصديق مقرب لرئيس الوزراء (جيفري ستريتفيلد)، متزوج بسعادة من صوفي (ميلر)، الذي كان لديه طفلان يعلم أن «البيت الأبيض دائمًا! إنهم يفوزون!» ، كما يكرر. لكن حياته المميزة تبدأ في الانهيار عندما تكشف إحدى الصحف أنه كان على علاقة غرامية لمدة خمسة أشهر مع مساعده في البرلمان، أوليفيا ليتون (نعومي سكوت).

تدافع عنه صوفي، مقتنعة بأن والد أطفالها رجل طيب، حتى تندد أوليفيا بجيمس بتهمة الاغتصاب وتبدأ المحاكمة. المدعي العام كيت وودكروفت (دوكري) ثم يدخل مكان الحادث، الذي لسبب ما لا يرمش حتى في عرض الوزير للسلطة اضطر إلى ترك منصبه طوال مدة المحاكمة.

سيفتح تطوير حجج الادعاء والدفاع تشققات في إدانات صوفي، ويروي المسلسل الذي أدلى به عرض هاوس أوف كاردز السابق ميليسا جيمس جيبسون وكتبه ديفيد إي كيلي (أكاذيب صغيرة كبيرة، ألي ماكبيل)، عن عينيها.

من خلال ذكريات الماضي, يروي تشريح فضيحة كيف التقى جيمس وصوفي, عندما كانا كلاهما طالبين في أكسفورد. هناك, جدا, ولدت الصداقة بين البرلمان ورئيس الوزراء, حيث كان كلاهما أعضاء في نادي ليبرتين الحصري, مجموعة من الشباب الأثرياء الذين كرسوا أنفسهم لحفلات المشاهير, كسر السلام في المطاعم و - كما رأينا في المحاكمة - ارتكاب بعض الجرائم.

تنسج المؤامرة معًا الماضي والحاضر، بينما تنمو المخاوف والشكوك في ذهن صوفي. مع الدقة - وإن لم يكن بقدر ما يمكن أن أدمرك لميكايلا كويل - تتناول الحلقات الست معنى الموافقة في الجنس; في وقت شديد الشدة, يأمر المدعي العام هيئة المحلفين بتقييم ما إذا كانت أوليفيا قد أعطت موافقتها أو ما إذا كانت جيمس قد نظرت فيما إذا كانت توافق.

بقية المواضيع هي المعتادة في السياسة العالمية الأولى: الامتياز، العالم النادر للأقوياء حيث تتوقف العدالة عن النظر إلى جميع الناس بنفس الحياد، والفرق بين المظاهر والواقع. المدعي العام لديه قصتها الخاصة، التي تهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء باعتبارها هوية هذه المرأة الحازمة.

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