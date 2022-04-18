تزوج فيل كولينز السابق من مرافقة، وهدد بقطع أعضائه التناسلية وطلب الطلاق بعد عام من الزواج

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

زوجة فيل كولينز السابقة, أوريان سيفي, اختارت زوجها في موقع مرافقة للذكور حيث أعلن الشاب عن نفسه على أنه «مثقف مثير» حاصل على درجات علمية في الفلسفة والعلوم السياسية. بعد عدة تواريخ, بدأ Cevey التعارف توماس بيتس وأقنعه بالانتقال إلى بلده $40 مليون قصر ميامي بعد أن تزوجا سرا في لاس فيغاس, تكشف أوراق الطلاق المتفجرة التي حصلت عليها ديلي ميل.

ولكن في بداية العلاقة، بدأت أوريان، 48 عاما، في الانخراط في سلوك مسيء ضد زوجها، 16 عاما صغرها. وتزعم الوثائق أنه اعتدى عليه جسديا «في عدة مناسبات»، وهدد ذات مرة بقطع «أجزائه الخاصة».

قبل أن تصبح الأمور قبيحة بينهما، تشير الوثائق إلى أن أوريان وعدت بيتس البالغة من العمر 32 عامًا بنصف 50٪ التي توقعتها من بيع المنزل المذهل المطل على المحيط الذي كانت تملكه جينيفر لوبيز ذات مرة.

وأعطى شريكه ما قيمته أكثر من 75،000 دولار من الملابس، بالإضافة إلى 340،000 دولار أستون مارتن

تم العثور على الادعاءات في التماس طلاق Cevey ضد بيتس، الذي تم تقديمه بعد 15 شهرًا فقط من زفافهما السري في كنيسة صغيرة في لاس فيغاس في أغسطس 2020.

تحقق المنفذ المذكور من أن بيتس كان على موقع مرافقة (رعاة البقر 4 الملائكة) تحت اسم ريان عندما كان يعيش في لوس أنجلوس لمحاولة النجاح في مجال الموسيقى. عاد إلى فلوريدا عندما لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

على ما يبدو، كان الزوجان أول اجتماع لهما في فندق حصري في ميامي بيتش.

على موقع Cowboys 4 Angels، تلاحظ صحيفة ديلي ميل، تم وصف «ريان في لوس أنجلوس» بأنه «الرجل الكلاسيكي والكاريزمي من لوس أنجلوس، والذي سيتجاوز بالتأكيد توقعاتك ويظهر لك تجربة لا تُنسى».

«في الأصل من الساحل الشرقي، هذا المثقف المثير متعلم جيدًا، بعد أن حصل على شهادات جامعية في الفلسفة والعلوم السياسية، مما يعزز قدرته على الازدهار في المواقف الاجتماعية والرسمية التي تتطلب محادثة محفزة ومثيرة للإعجاب ومثيرة للتفكير»، المذكرة يستمر. الإعلان. «يعمل ريان حاليًا كمدرب شخصي وموسيقي. بعض الاهتمامات الرئيسية تشمل الفن والأزياء والسفر والموسيقى الحية».

عاشت أوريان، واسمها قبل الزواج سيفي، مع كولينز البالغة من العمر 71 عامًا في ميامي عندما اختارت بيتس. وتشير الوثائق القانونية إلى أنه كان لا يزال يعمل كمرافق.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

قال سيفي وبيتس سرا «أفعل» في لاس فيغاس في أغسطس 2020 واستقروا في القصر الفاخر الذي يملكه زعيم جينيسيس في ميامي بيتش، مما دفع الفنان الأسطوري لمقاضاة زوجته السابقة عندما رفضت مغادرة المنزل.

في الشكوى، ادعى كولينز أن الزوجين «بالقوة» سيطروا على المنزل بحراس مسلحين، كما قاموا بتغيير جميع مفاتيح الأمن السكني. كان المترجم في إجازة في أوروبا عندما اكتشف أن زوجته السابقة قد تزوجت مرة أخرى وتركيب بيتس في منزله بينما كان خارج البلاد.

بعد عدة أشهر من التقاضي, تمكن كولينز - الذي لعب آخر حفل موسيقي مباشر له مع جينيسيس الشهر الماضي في لندن - من طرد زوجته السابقة من العقار. وكانت قد طلبت نصف قيمتها السوقية، حوالي 40 مليون دولار، للمغادرة.

لا يزال مصمم المجوهرات يقاتل من أجل نصف الممتلكات الزوجية.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

أوريان, الذي التقى كولينز عندما كانت 22 عندما كانت تعمل كمترجم له, غيرت الرموز على الأقفال الإلكترونية واستأجرت حراس عسكريين سابقين مسلحين بالبنادق, تحويل المنزل إلى حصن للعروسين.

ثم انتقل المتزوجون حديثًا إلى عقار مذهل على واجهة المحيط بقيمة 6 ملايين دولار مع ست غرف نوم ومسبح في فورت لودرديل. وهذا هو المكان الذي بدأت فيه المشاكل، تشير وثائق المحكمة.

قام فريق بيتس القانوني بتفصيل كيف أساءت أوريان معاملة زوجها وأكدت أنها اختارته من خدمة مرافقة.

«في الوقت الذي التقى فيه الطرفان، كان بيتس يعمل من قبل خدمة مرافقة»، يكتبون. «اختارته من خلال خدمة المرافقة وأصرت على الخروج معه. تقدمت علاقة الأطراف بسرعة إلى علاقة رومانسية ذات مغزى. ثم أقنعت زوجها بمغادرة خدمة المرافقة للزواج منها».

يدعي بيتس أنه تلقى تهديدًا مزعومًا بأن أعضائه التناسلية سيتم قطعها بعد عودته إلى منزل فورت لودرديل بعد قضاء عيد الشكر العام الماضي مع والديه في منزلهما بالقرب من Lighthouse Point.

وصل ليكتشف أن أوريان قد «أزالت سرا» ملابسه وممتلكاته الأخرى وطلب إعادتها.

يقول عرضه: «لديه مزاج شرس، هدد بإيذاء جسدي عندما طلب ملابسه وممتلكاته الشخصية».

«سيفي، التي حصلت على حزام أسود وتدربت على الملاكمة، اعتدى جسديًا سابقًا على زوجها في عدة مناسبات قبل الانفصال. وفي إحدى المناسبات، اضطر إلى الصراخ على مدبرة المنزل لمساعدته على الخروج من المنزل لتجنب اعتداء الزوجة. وغادر الزوج طوعا المسكن الزوجي من أجل سلامته».

تكشف الوثائق أيضًا عن مدى سخاء أوريان بيتس, الذي انغمس فجأة في عالم من الثروة يتباهى به الزوجان بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم أن زوجته الجديدة لمواكبة المظاهر.

«أثناء الزواج، سافر الطرفان دوليًا ووطنيًا. يمتلك الزوج الحد الأدنى من الأصول وكانت الزوجة تعرف ذلك. كانت غنية ولا غنى»، يكتب المحامون.

يقاتل الزوجان السابقان الآن من أجل المال على المحك.

وأشار محامي بيتس إلى أن موكله لا يريد أن يعود إلى زوجته السابقة الساعات الثلاث التي أعطاها إياه.

تريد Orianne منع بيتس من الاستيلاء على جزء من منزل Fort Lauderdale, الذي تم الاتفاق على بيعه. قالت عريضة طلاقها أنها «استنزفت من الغالبية العظمى» من ثروتها منذ زواجها من بيتس. وطلبت من المحكمة احتلال المنزل حصريًا، وتعيش بيتس الآن مع والديها، وفقًا لأحدث الوثائق.

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