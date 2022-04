ماريا باز غيريرو: الشعور بالشعر في العظام

إذا قمت بكتابة اسمك في محرك البحث، يظهر ملف تعريف لك على الجانب، مأخوذ من مقابلة أجراها Infobae معك في ذلك الوقت. أسفل صورة له تقول أنه ولد في بوغوتا في 3 مايو 1982. درس الأدب في جامعة الأنديز والأدب المقارن في جامعة السوربون-نوفيل باريس 3. ويقول إنه في عام 2018 نشر كتاب الله هو أيضا كلب، مع دار النشر كاجون دي ساستري، أن عمله ينعكس على العنف في كولومبيا، والكتابة والفكر، مع إيقاع جامح يفسر الشؤون الحالية الفوضوية. وتقول إنها حاليا أستاذة في قسم الإبداع الأدبي في الجامعة المركزية. ثم هناك بعض قصائده على موقع Otro Páramo الإلكتروني، وفيما يلي مقالات عن عمله ومقابلات أخرى.

تقول مراجعة السيرة الذاتية التي تظهر على رفرف كتابها الأخير أنها مؤلفة قصائد Los amiates، التي نشرتها مع دار نشر كاجون دي ساستري في عام 2018، لاختيار ومقدمة The Generation Without a Name. مختارات، تم نشرها بعد عام مع الطابع التحريري للجامعة المركزية، والمقال: ألم البقاء على قيد الحياة في «القصد بعد وفاته» من قبل سيزار فاليخو، الذي نشرته جامعة لوس أنديس في عام 2006. يقول أن قصائده تظهر في مختارات Shadow Birds. سبعة عشر شعراء كولومبيين، 1989-1964 (زجاج مكسور، 2019) ومكاتب داخلية. أربعة شعراء كولومبيين (جامعة جافيريانا، مجموعة شعر، 2016). الكلام عن الله هو أيضا كلب ويقول إنه يترجم إلى اللغة الإنجليزية من قبل مطبعة البطة القبيحة في نيويورك. وتذكر أين درست وماذا، وتشير إلى أنها تسعى للحصول على درجة الدكتوراه في نظرية الأدب في جامعة سرقسطة ولا تزال تعمل كأستاذة بدوام كامل في الجامعة المركزية في بوغوتا.

هذا هو المكان الذي رأيتها فيه لأول مرة كان ذلك في عام 2017، كنت قد أنهيت للتو شهادتي في اللغويات والأدب، وكنت أخطط لبدء التخصص. كانت معلمة أحد المواد التي درستها في التخصص في الإبداع السردي، في القسم الذي قاده في ذلك الوقت روبرتو بورغوس كانتور. أتذكر أن الانطباع الأول لجميع الطلاب كان هو نفسه: يا لها من امرأة ذكية وأجمل. إذا سألت في الدورات الأخرى في القسم، فكر الجميع بنفس الطريقة. أعتقد أن الوضوح الذي تتمتع به كمدرسة لها كشاعرة. كان الشخص الذي أرشدني أكثر في ذلك الوقت حول ما يمكن أن تصبح كتاباتي، حيث يجب أن أذهب، حيث يجب أن أنظر.

كانت الفصول في الليل، لأن معظمها يعمل. كتبت مراجعات الكتب في الصحافة وبين الحين والآخر تغازل فكرة كتابة القصص. ما زلت أفعل. في نهاية الفصول الدراسية، ظللت أسأل أسئلة ماريا باز، وفاجأتني بسؤالي ضعف عدد الأسئلة. مشينا معًا إلى محطة الحافلات وتحدثنا عن الكتب وما تريد الكتابة عنه ولكنك لا تعرف كيف. كل واحد أخذ طريقه الخاص وبعد أربع وعشرين ساعة فعلنا ذلك مرة أخرى. عندما جاءت نهاية العام، اشتقت إليها. بفضلها كنت أعرف أكثر مما كانت عليه في البداية وكنت أقل ضياع داخل نفسي. تخرجت وكانت الوحيدة التي واصلت حضورها بعد فترة طويلة.

عملت كبائع كتب وكنت في دار نشر، واصلت الكتابة عن الكتب في الصحافة، ولم أكتب كتابي الأول بعد. هي، ماريا باز، وقد نشرت بالفعل ثلاثة منذ التقينا. أستمر في متابعة أثره، وراء المسافات التي تفرضها الحياة اليومية. لقد اكتشفت مؤخرًا أحدثها. اتصلت بي افتتاحيته لتخبرني عنها وعندما تلقيتها في المنزل، أخذتها بين يدي وفتحتها على صفحة عشوائية: «ليس لديك أسئلة، ليس لديك عبارة، ليس لديك قائمة، ليس لديك مقطع لفظي...» ظللت أفكر في تلك الكلمات، وبهذه الطريقة عليه أن يقول أصعب الأشياء كما لو كان الشيء الأكثر دهاء في العالم، كما لو كان الخوف قطعة من الورق التي تتفتت في جيبه، كما لو كان الموت الماء الذي يتبخر، كما لو أن مرور الأيام كان الغبار على رفرف كتاب.

اللسان الوردي في الخارج، القط الأعمى هو كتاب يختبر اللغة، ككتاب جيد للشعر، يفصل الحيوان، البرية، الإجمالي في البشر، في الكلام، في التمثيل؛ يرسم بدقة عمليات البحث عن صوت يسخر، يعكس، يندم على ما تم العيش والعيش. صوت ماريا باز غيريرو هو واحد من هؤلاء. اليوم هي واحدة من أبرز الشعراء الكولومبيين. شيئًا فشيئًا يتم تصنيفها على رادار القراء. كنت بالفعل في منجم. مع هذا الكتاب وصلت إلى عظامي، لأن هذا هو شعور الشعر، لأنه يصب على الصفحات، في عمق، في العظام.

إنها ليست إيدا فيتالي أو فيلارينيو، ولكن هناك شيء قوي عنهم، وماريا مرسيدس كارانزا وحتى ميسترال وبولانيو وغيرها الكثير. إنه شاعر، ثمرة الشعراء. الشاعر الذي يقرأ، الذي يرى العالم. إنها هي، ومع هذه الآيات تصنع صوتًا يتدفق، مثل النهر. بعد فترة من الوقت دون التحدث، قررت أن أكتب إليه. هي في إسبانيا وأنا في كولومبيا، تحدثت عن كتابها، عن ما هو عليه لكتابة الشعر وماذا يعني أن تكون شاعرة اليوم في كولومبيا. سيكون كتابه متاحًا مع Himpar Editores، الذي بدأ للتو مجموعته الشعرية بهذا العنوان الجميل، في الطبعة الجديدة من معرض بوغوتا الدولي للكتاب الذي يبدأ في 19 أبريل ويستمر حتى 2 مايو.

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).

عند تصور قصيدة، بغض النظر عن أصلها، ما الذي يتطلبه الأمر لإعطائها النغمة الدقيقة؟

إعادة كتابة. اقرأ إعادة كتابتها بصوت عالٍ. سجلها. استمع إليها. أعد قراءتها. دع الوقت يمر. قم بتغيير الكلمات الضرورية. قم بتعليق النصوص على الحائط. مرارًا وتكرارًا. في حلقة. دع الوقت يمر. السيرة الذاتية. اقرأ النصوص المعلقة على الحائط. شطب الكلمات. انظر إلى تلك النصوص من بعيد.

كيف تسمي الخوف؟ كيف تعرف ما هو إيقاعه؟

في «اللسان الوردي، القط الأعمى» عملت الخوف من الموت مع الفكاهة التي تؤلم. ينتج تكاثر الخلايا لغة التسارع، كل شيء يتحرك باستمرار. أنا مهتم أيضًا بالتغييرات في محاور أجهزة الهيئات.

ما هو الشعور في العظام، كيف يتم تجسيده في الكتابة؟

لقد قرأت أصواتًا تأتي إلى ذلك المكان، «ما هو محسوس في العظام»، ونسخها، وتعلمها، وامتصها، وتمزقها. ثم أمسكت لساني.

مصير أولئك الذين يصبحون شاعرًا، وكذلك أولئك الذين يصبحون رسامًا أو نجارًا، غير مؤكد للغاية. ما هي المسارات التي يمتلكها الشعر عندما تقرر أن تأخذها كمحرك للحياة؟

أود أن أقول إن المرء يحاول أن يدور حول شغف المرء. مثل الدراويش، أو قمة الغزل.

دع الطريق يكون الدور.

ما الذي يشبه هنا، من حيث المخاوف، الكتب السابقة؟ هل تتقيأ هذه الآيات؟

أعتقد أن ما هو «مشابه» في «الله هو أيضا كلب»، «الأمي» و «اللسان الوردي خارج، القط الأعمى» هو مشروع لغوي. أنا مهتم بالاستيلاء على القوى الحيوية والعنف الذي يمر بها. على هذا الطريق وجدت الحيوان كمحرك يسمح لي بتوسيع، من الإحساس، إحساس الإنسان بلغة أميّة.

حتى الآن لم أتقيأ الكتابة أبدًا. بالنسبة لي، الكتابة لا علاقة لها بالقيء. «اللسان الوردي خارج، القط الأعمى» ليس نصًا خطيًا وله نسيج يشير، على سبيل المثال، إلى بنية كورالية. أكثر من مجرد مجموعة من القصائد، إنها قصيدة رائعة تظهر فيها قطة عمياء وتختفي وتذهب إلى الفراش مع بطن سمين. هذا هو المكان الذي يظهر فيه المرض والتكنولوجيا والموت والأنثوية والعنف والشعر كلغة تنتشر، مثل وصمة عار العسل على السجادة.

هل كان من الصعب الجلوس وتحرير الكتاب؟ هل كانت هناك أي حلقات معينة؟

هيمبار هي دار نشر تقترح مجتمعًا للحوار حول الأدب على جميع المستويات: قراءة جماعية للمخطوطة، والانتقال من النص إلى التخطيط، بعناية كبيرة، إلى النشر. أقول المجتمع لأن هناك ستة محررين يعينون، وفقًا للمشروع، محررًا يقوده. في هذه الحالة، عملت مع آنا سيسيليا كالي وهي قارئة ذات عين قوية على كل آية، وهي محاورة لديها أدب في رأسها، وهي راعية للعمل.

ماذا عن الاتجاه الذي يتخذه الشعر اليوم في كولومبيا؟ في بعض الأحيان يبدو أنه شيء قليل، ودائمًا ما يكون هو نفسه مع نفس الشيء.

حسنًا، أرى بانوراما للناشرين المستقلين الذين يوزعون كتبهم في المكتبات - وهي أيضًا مستقلة - وفي معارض البلاد، مثيرة للاهتمام للغاية. إنها مساحة تسمح بأصوات شعرية مختلفة، مع إصدارات محفوفة بالمخاطر. هناك برمجة مستمرة لقراءات الشعر في مساحات بديلة. هناك يمكنك الاستماع إلى الشعراء الذين بدأوا في الكتابة، إلى جانب الشعراء الذين لديهم بالفعل عمل قيد التقدم. هناك موقف من الاستماع وقراءة المقترحات التي تظهر. هناك مشاريع، بالإضافة إلى ذلك، ملتزمة بتشجيع قراءة الشعر. أرى، على العكس من ذلك، مساحة غليان.

أخيرًا، هل كان هناك لسان وردي بالخارج؟ هل عمياء القطة؟

ماذا تعتقد؟





