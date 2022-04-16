الحب والفضائح ونهاية زواج بيلي راي وتيش سايروس لمدة 30 عامًا

قال تيش سايرس في مايو 2017 عندما تحدث في بودكاست ذا ديلي ديش عن مدى صعوبة الحفاظ على علاقة قوية - مثل تلك التي كان لديه حتى ذلك الحين مع بيلي راي سايروس - في منتصف أعين الجمهور: «الزواج عمل شاق». وأضافت: «كثير من الناس، عندما يمرون بالصراعات والأوقات الصعبة، يرمون المنشفة بسهولة بالغة»، دون أن يعلموا أنه بعد خمس سنوات ستقرر إنهاء قصة حبها التي استمرت ثلاثة عقود تقريبًا مع بيلي راي.

«أي علاقة، سواء كانت زواجًا أو عائلة، لا يهم، عليك حقًا أن تعتني بها، وتغذيها وتعمل بجد حقًا. وهذا ليس سهلاً دائمًا، خاصة في العمل الذي نحن فيه»، أوضحت والدة مايلي سايروس حول كيفية تمكنها من التعامل مع علاقتهما، وليس بدون الصعود والهبوط.

وهو أنه قبل الإعلان الأخير عن تقدم تيش بطلب الطلاق إلى بيلي راي، كان الزوجان قد وصلوا بالفعل إلى الحضيض في مناسبتين. في البداية كان بيلي هو الذي طلب الانفصال في عام 2010 بسبب «اختلافات لا يمكن التوفيق بينها»، ولكن بعد عام استسلم. ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات، اتخذت تيش نفسها إجراءات قانونية لنفس السبب.

ومع ذلك، أعلن كلاهما بعد مرور بعض الوقت أنهما استيقظا ببساطة وأدركا أنهما ما زالا يحبان بعضهما البعض، لذلك قرروا المحاولة الجادة والذهاب إلى استشارات الأزواج لمواصلة القصة التي بدت وكأنها قصة خيالية، واحدة من تلك التي تحبها هوليوود.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

وكقصة حب جيدة، بدأت علاقتهما الرومانسية لا تخلو من بعض الصعوبات التي تمكنوا من التغلب عليها. التقيا في أوائل التسعينيات، وكان الجذب فوريًا، ولكن كان هناك عيب واحد صغير (في الواقع، اثنان): كان للموسيقي علاقة متقطعة مع كريستين لوكي، التي عملت كنادلة في فندق ساوث كارولينا. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن قد أنهى زواجه بشكل قانوني من سيندي سميث، التي كان قد تزوجها في عام 1986.

على الرغم من أن العلاقة بين كريستين وبيلي، التي كانت تتمتع بسمعة معينة في ذلك الوقت، لم تكن رسمية تمامًا، فقد حملت ابنًا. عندما أنجبت كريستين الصبي الذي أطلقت عليه اسم كريستوفر، انفصلت هي وبيلي راي بالفعل. أنجبت كريستين في 8 أبريل 1992، عندما لم يكن المغني يواعد تيش بالفعل فحسب، بل كانوا يتوقعون ابنتهم الأولى، مايلي.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

في ذلك الوقت، كان لدى تيش أيضًا قصته الخاصة. في سن التاسعة عشرة، تزوجت من عازف طبول من آشلاند، كنتاكي يدعى باكستر نيل هيلسون. خلال هذا الزواج، ولدت الممثلة أول طفلين لها، براندي وتريس، والتي تبناها بيلي في وقت لاحق.

بعد فترة وجيزة من بداية الرومانسية بين بيلي وتيش، أعلنت الممثلة الأمريكية حملها مع مايلي سايروس (ولد في تشرين الثاني/نوفمبر 1992) الذي سيصبح فيما بعد العضو الأكثر شعبية في الأسرة. لذلك مع كل السعادة التي جلبها هذا الفصل الجديد لهم في حياتهم، قرروا ختم خطوبتهم مع حفل زفاف في 28 ديسمبر 1993، في غرفة المعيشة في منزلهم في فرانكلين، تينيسي.

ترددت شائعات كثيرة إذا سار بيلي مع كلتا المرأتين في نفس الوقت منذ ولادة كريستوفر ومايلي على بعد ثمانية أشهر فقط, لكن المغني لم يقل أي شيء عن ذلك.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

اعترف بيلي راي بعد سنوات بأن شركة التسجيلات الخاصة به لم ترحب بعلاقته مع تيش. لكنه تجاهل واتبع نداء قلبه، حتى تيش ظهر كإضافي في تصوير مقطع الفيديو Acchy Breaky Heart، وهو واحد أصدره الموسيقار في عام 1992. في تلك المادة سلطت الضوء على جمالها بشعرها الأشقر الطويل المجعد, قمة فليرتي من أحجار الراين الملونة, بينما في تغيير آخر من الملابس السوداء سلطت الضوء على عينيها الرمادية الزرقاء الكبيرة والجميلة.

بعد الزفاف الكبير، تصور الزوجان ورحبا برايسون ونوح سايروس، اللذان سيكونان إخوة المغني الشهير مايلي, أيضا الأصغر في الأسرة. كما سار على خطى والده وأخته وهو يغامر في صناعة الموسيقى.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

كريستوفر اليوم في نفس عمر مايلي, ومع ذلك, إنه خارج الأعمال التجارية تمامًا, على الرغم من أن محبي العائلة يشيرون بشكل يومي إلى مدى حسن المظهر الابن الأول لبيلي راي, الذي تخرج في القانون في جامعة تكساس, يكون.

بعد 17 عامًا معًا، شهد الزوجان العديد من الصعود والهبوط في زواجهما، لذلك في عام 2010 تقدم بيلي راي بطلب الطلاق، مما فاجأ جميع وسائل الإعلام. ومع ذلك, لم يدلي أي من المتورطين بأي بيان بشأن أسباب هذا الانفصال.

ومع ذلك، بعد خمسة أشهر سحب الفنان طلبه، كما ذكر في مقابلة لـ The View رغبته في مواصلة زواجه.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

«لقد استبعدت الطلاق. أريد أن أعيد عائلتي معًا, قال الموسيقي في مقابلة في ذلك الوقت. وقالت: «الأمور أفضل من أي وقت مضى»، حيث كان أطفالها صغارًا وكانوا مركز حياتها.

فى الاعاده, تصدرت المغنية عناوين الصحف في ذلك الوقت, كما قال لمجلة GQ, قبل انفصالهما المزعوم, أن ديزني بث تبث برنامج الأطفال هانا مونتانا, التي لعبت دور البطولة مايلي سايروس, دمرت عائلتها واتهمت المسلسل بإخراج ابنتها تحكم.

بعد ثلاث سنوات, أصبح وضع الزوجين متوترًا مرة أخرى, حيث كان تيش الآن الشخص الذي طلب الانفصال بسبب «مسألة شخصية» مزعومة, كما أكد في مجلة People سبب انهيار العلاقة إلى حد التفكير مرة أخرى في الطلاق.

«هذه مسألة شخصية ونحن نعمل على إيجاد حل أفضل لعائلتنا. أطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت».

بالإضافة إلى ذلك، أكد الزوجان لاحقًا أنهما أنقذوا زواجهما من خلال علاج الزوجين.

وقالوا في بيان في يوليو 2013: «كلانا استيقظنا وأدركنا أننا نحب بعضنا البعض وقررنا أننا نريد البقاء معا». «كلانا ذهب إلى استشارات الأزواج، وهو شيء لم نفعله منذ 22 عامًا من التواجد معًا، وقد قربنا وفتح اتصالاتنا بطرق مذهلة.»

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

في عام 2016، قال بيلي راي سايروس للصحافة أنه على الرغم من أنه و تيش عانوا من عقبات مختلفة على مر السنين، لأنهم ركزوا على اتخاذ الأمور «خطوة بخطوة».

«إنه مثل كل شيء في الحياة»، وأضاف: «أنت تتخذ خطوة واحدة في كل مرة. يوم واحد في كل مرة. أعتقد أن أحد أهم الأشياء في الحياة وفي العلاقة هو إجراء تعديلات».

بعد هذه التصريحات، شوهد الزوجان آخر مرة مع مايلي سايروس في عام 2019، على السجادة الحمراء لجوائز جرامي الشهيرة، لأنه في الحدث الذي التقطوا معًا، ممسكين بأيديهم وحتى شوهدوا حنونًا مع بعضهم البعض.

في 6 أبريل من هذا العام 2022، أعلنت تيش سايروس للمرة الثالثة طلاقها مع بيلي راي، بعد 30 سنوات من الزواج.

تقدم المنتج بطلب الانفصال بشكل قانوني في مقاطعة ويليامسون, تينيسي, حيث نصت وثائق الطلاق التي حصلت عليها TMZ أن الزوجين لم يعشا معًا لأكثر من 2 سنوات وأدرج «الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها» كسبب للانفصال. لذلك طلب من المحكمة توزيع جميع الممتلكات الزوجية بشكل منصف.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

بالإضافة إلى ذلك، أصدر الزوجان السابقان الآن بيانًا أضافا فيه ما كان عليه قرار إنهاء زواجهما:

«بعد 30 عامًا، وخمسة أطفال رائعين وعمرًا من الذكريات، قررنا أن نذهب في طرقنا المنفصلة، ليس بالحزن، ولكن بالحب في قلوبنا».

وأضافوا أنهم سلطوا الضوء على الإنجازات التي حققوها كعائلة طوال علاقتهم: «لقد نشأنا معًا، وشكلنا عائلة يمكننا أن نفخر بها، والآن حان الوقت لإنشاء مساراتنا الخاصة».

«سنكون دائمًا عائلة ونتطلع إلى تجربة مشتركة ومستمرة ومحبة كأصدقاء وأولياء أمور. لم نتخذ هذا القرار باستخفاف أو بسرعة، ولكن مع الكثير مما يحدث في العالم، أردنا تقديم بعض الوضوح والإغلاق حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على ما هو مهم»، كتب المشاهير.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

«مع الحب والأمل... تيش وبيلي راي سايروس «، أغلقت الرسالة الزوجين السابقين الآن.

حتى الآن، لم يدلي أي من الأطفال الخمسة ببيان لهذا الخبر حول طلاق والديهم، ومع ذلك، قارن العديد من مستخدمي الإنترنت علاقة تيش وبيلي بعلاقة ابنتهما مايلي سايروس وليام هيمسورث على الشبكات الاجتماعية، حيث عانى كلا الزوجين من حالات انفصال مختلفة. طوال علاقتهما وتزوجا حتى في نفس المكان.

تطورت تيش سايروس كممثلة أمريكية ومنتجة تلفزيونية وفيديو، تبلغ من العمر حاليًا 54 عامًا. وقد عمل في إنتاج أفلام مثل فيلم The Last Song، بطولة ابنته وليام هيمسورث، حيث اخترق كلا البطلين حبهما للشاشة.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

بيلي راي سايروس

يبلغ الممثل الأمريكي والمغني وكاتب الأغاني لموسيقى الريف حاليًا 60 عامًا وتراكم ألبوماته تسعة تصنيفات متعددة البلاتين. شاركت مهاراتها في التمثيل جنبا إلى جنب مع الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية المؤدية على المسلسل الشهير حنا مونتانا من 2006 إلى 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

بينما أجبر الحب كلاهما على العودة, فقط الوقت سيحدد ما إذا كان هذا الانفصال هو الفصل الأخير أو كلاهما ثابتا في تطوير حياتهما بمفردهما.

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