كريستين ستيوارت تلعب دور البطولة في فيلم رومانسي «الحب يكمن النزيف»

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

بعد ترشيحها لجائزة الأوسكار لسبنسر، تواصل الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت إضافة مقترحات مبتكرة إلى فيلمها السينمائي. الحب يكمن النزيف، كما يسمى هذا المشروع الجديد، سيتم إخراج روز غلاس (سانت مود) وسيتم إصداره تحت تسمية شركة الأفلام A24 Films. هذا الأخير معروف باستضافة أفلام مشهورة مثل ليدي بيرد، مشروع فلوريدا، ضوء القمر، ميدسومار، المنارة، مأساة ماكبث وآخرها كل شيء كل شيء دفعة واحدة.

الفيلم، الذي سيدعمه أيضًا Film4 وقسم من القناة البريطانية القناة الرابعة، هو فيلم رومانسي تدور أحداثه في عالم كمال الأجسام. سيكتب Glass السيناريو مع Weronika Tofils, وكما كشفت صحيفة هوليوود ريبورتر, تهدف القصة بشكل أساسي إلى عكس المهارات القصوى اللازمة للمسابقات في هذه الرياضة العالمية.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

سوف يعطي ستيوارت الحياة لعشيقة واقية من كمال الاجسام الإناث، التي لم يتم الإعلان عن مترجمها بعد . وفقًا للوصف الصادر عن الشركات المشاركة في هذا الإنتاج، فإن الرومانسية التي ستظهر على الشاشة ستكون «تغذيها الأنا والرغبة والحلم الأمريكي». ليست هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نجم Twilight في إنتاج LGTBQ+، في الواقع، كان قد فعل ذلك بالفعل من قبل في الكوميديا أسعد موسم (2020).

سيتم إصدار Love Lies Bleding في جميع أنحاء العالم بواسطة A24، شركة الأفلام التي أصدرت للتو هذا العام X، وهو فيلم رعب من تأليف Ti West؛ أليكس جارلاند الجديد (Ex Machina) الذي حمل لقب الرجال؛ والذي كان أكثر ما تحدث عنه الأسبوع الماضي، كل شيء في كل مكان في وقت واحد، فيلم أكشن كوميدي أسود من إخراج دان كوان ودانيال شاينرت.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

روز جلاس هو مخرج وكاتب سيناريو بريطاني اكتسب سمعة سيئة في صناعة السينما مع إطلاق Saint Maud في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي قبل ثلاث سنوات. صورت مؤامرة الرعب النفسي هوس ممرضة ومحبي للإيمان المسيحي بخلاص روح راقصة متقاعدة تم تشخيصها بالسرطان. حازت على 15 ترشيحًا في حفل توزيع جوائز الأفلام المستقلة البريطانية، وكان مرشحًا في فئات أفضل فيلم وأفضل ظهور لأول مرة في BAFTA.

كريستين ستيوارت وترشيحها لجائزة الأوسكار لسبنسر

منذ أن تم الكشف عن أول لمحة كريستين ستيوارت عن دور ليدي دي، ترشيح لجوائز الأوسكار بدأت مناقشتها والتي انتهى بها الأمر إلى حقيقة. تحت إشراف المخرج التشيلي بابلو لارين (جاكي)، عرض الفنان توصيف ديانا ويلز النبيلة في فيلم تخيل كيف كان سيكون عليه الحال بالنسبة لها في اللحظات التي سبقت انفصالها الرسمي عن الأمير تشارلز .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

في ديسمبر 1991، ذهبت إلى المقر الريفي لساندرينغهام هاوس، في نورفولك، للمشاركة في عطلة عيد الميلاد التي نظمتها العائلة المالكة البريطانية. ينتظرها ابنيها، ويليام وهاري، هناك. في ذلك الوقت، كان زواج كارلوس وديانا يمر بأكثر لحظاته الحرجة بسبب خيانته مع كاميلا باركر بولز.

تم عرض سبنسر في البداية في مهرجان البندقية السينمائي في عام 2021، وفي نهاية فبراير الماضي، يمكن أن يكون شوهد في دور السينما في أمريكا اللاتينية.

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