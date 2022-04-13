تعد أوروغواي من بين أفضل 25 دولة من حيث السلامة والأمن.

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

دخلت أوروغواي في ترتيب أفضل 40 مواطنًا في العالم، وفقًا لقائمة وضعتها CS Global Partners، شركة التسويق والاستشارات الإنجليزية، والتي تتخصص أيضًا في حلول الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار.

تقوم الشركة بإنشاء تقرير المواطنة العالمية، الذي يصنف 187 دولة حول العالم. يتم أخذ الرضا والجاذبية ونوعية مستويات الحياة المبلغ عنها عند العيش فيها في الاعتبار، وفقًا لـ Nueva Majoridad Uruguay، وهو مركز دراسة مخصص للدراسة والتحليل الاجتماعي السياسي.

هذه هي الطريقة التي وصلت بها أوروغواي إلى 72.3 نقطة، كما فعلت دول مثل رومانيا، ووصلت إلى رقم 39 بمتوسط جميع الفئات. داخل دول أمريكا اللاتينية، جاءت في المركز الثاني، بعد تشيلي التي سجلت 75.1 نقطة. احتلت الأخيرة المرتبة 33 في الترتيب العالمي.

يتم احتساب الدرجات بناءً على خمس خصائص: السلامة والأمن، والفرص الاقتصادية، ونوعية الحياة، والتنقل العالمي، والحرية المالية. وبهذا المعنى، على الرغم من أن أوروغواي تحتل المرتبة الخمسين الأولى، حيث توجد أكبر عدد من النقاط في عمود «الأمن والحماية». هناك، احتلت المرتبة 25 في جميع أنحاء العالم وهي الأولى في أمريكا اللاتينية.

على وجه التحديد في إطار «السلامة والأمن»، يتم قياس القدرة التي يوفرها كل بلد في هذه المعايير، سواء على المستوى الفردي لكل مواطن أو في حالات الصراع العام. وبدرجة 81.9، جاءت أوروغواي في المركز 25 والأول في قارتها.

فوق أوروغواي كانت سان مارينو، مع 82.4 نقطة، وأدناه، موناكو، مع 81.8. في الوقت نفسه، فإن دولة أمريكا اللاتينية التالية التي تظهر في الترتيب هي كوستاريكا، في المركز 30 برصيد 78.5 نقطة وشيلي، في المركز 41 برصيد 74.8 نقطة. الأول، في جميع أنحاء العالم، هو أيسلندا مع 96.2 نقطة.

أما بالنسبة لـ «الفرصة الاقتصادية»، فقد وصلت أوروغواي إلى 63.5 نقطة، وظهرت في المركز 47. تقيم هذه الميزة قدرة كل بلد على توسيع الثروة والراحة المادية وغيرها من الفوائد، وهي واحدة من مفاتيح الاقتصاد القوي، لجميع مواطنيها.

على الصعيد الإقليمي، تعد «سويسرا الأمريكية» ثالث أكثر الدول جاذبية في هذا المجال. قبله تشيلي، في المركز 27 برصيد 70.5 نقطة، والمكسيك، في المركز 42 برصيد 64.9 نقطة. على الصعيد العالمي، كانت سنغافورة أعلى الدرجات، حيث بلغت 84.8 نقطة.

فيما يتعلق بنوعية الحياة، فهي واحدة من أسوأ الدرجات التي حصلت عليها أوروغواي. تقيس الشركة وتحسب قدرة الدولة على تزويد مواطنيها بجودة حياة عالية في ما هو مادي واقتصادي وثقافي واجتماعي وتعليمي.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

في هذه الفئة، سجلت البلاد 73.6 نقطة، وتحتل المرتبة 53. وتحيط بها الجبل الأسود، مع 73.8 نقطة وكازاخستان، مع 73.1 نقطة. على مستوى أمريكا اللاتينية، تحتل المرتبة الرابعة، تحت تشيلي، مع 77.7 نقطة، الأرجنتين، مع 78.8 نقطة، وكوستاريكا، مع 73.9 نقطة. من جانبها، احتلت سويسرا المركز الأول في العالم برصيد 92 نقطة.

يقيس التنقل العالمي عدد البلدان التي يمكن للمواطنين الوصول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة. هذه الفئة هي الثانية التي حققت فيها أوروغواي أفضل نتيجة في العالم. مع 72.9 نقطة، كان في المركز 29 بين المكسيك، مع 74.6، وماوريسيو، مع 72.6.

على الصعيد العالمي، الدولة التي لديها أفضل وصول للسفر إلى الدول الأخرى هي اليابان، التي سجلت 91.4 نقطة. من بين شركات أمريكا اللاتينية، فوق أوروغواي، تشيلي، مع 82.6، الأرجنتين مع 78.8 والبرازيل مع 76.3.

أخيرًا، من حيث الحرية المالية، سجلت أوروغواي 66.3 نقطة، والتي ستكون أدنى درجة لها في جميع الفئات. يبدو، في جميع أنحاء العالم، في المركز 36. وهذا يأخذ في الاعتبار قدرة كل بلد على توفير إطار تنظيمي مواتٍ ومستقر لتسجيل وأداء الأعمال التجارية وعقد الأصول الشخصية والتجارية.

وبالتالي فإن أوروغواي هي ثاني أمريكا اللاتينية في هذه الفئة، خلف تشيلي، التي تحتل المركز 27 في جميع أنحاء العالم برصيد 69.8 نقطة. تتمتع نيوزيلندا بأفضل حرية مالية في العالم، مع 87.4 نقطة.

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