طلبت المعارضة استجواب رئيس وزراء بيرو حول حظر التجول في ليما

قدم المشرعون المعارضون اقتراحات استجواب يوم الثلاثاء لاستجواب رئيس الوزراء البيروفي أنيبل توريس ووزير الداخلية ألفونسو شافاري بشكل منفصل بشأن قرار الحكومة بمرسوم حظر التجول في ليما وكالاو في 5 أبريل وسط الأزمة، والأثر السياسي والاجتماعي. التي تؤثر على البلاد، ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

قدم المشرع الليبرالي فلور بابلو اقتراحًا لتحدي توريس بتوقيع أعضاء الكونغرس من Acción Popular و Fuerza Popular و Juntos Por Peru و Somos Peru و Avanza Pais و Popular Renewal وحفلة مورادو، كما قال RPP Noticias.

وأشار بابلو إلى أنه من المقترح أن يستجيب توريس للأسباب التي أدت إلى أمر الشلل الاجتماعي الإجباري والعمل الحكومي خلال الاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت عضوة الكونغرس في تصريحات نقلت عنها حزب الشعب الجمهوري «لا نريد تجاوز مثل هذا القرار، لأن سجن أكثر من 9 ملايين مواطن هو حقيقة خطيرة للغاية لأنه يقيد الحريات والحقوق».

واضاف انه يطلب من رئيس الوزراء ايضا الرد على التحقيقات فى وفاة المواطنين «نتيجة الاضطرابات الاجتماعية» والاصابات التى نجمت خلال الاحداث.

La legisladora liberal Flor Pablo

وقال بابلو انه يأمل فى ان تجرى المناقشة حول الاقتراح خلال الجلسة العامة التى ستعقد بعد الاسبوع القادم من تمثيل المشرعين.

في يوم الثلاثاء، قدم عضو البرلمان اليساري سيغريد بازان أيضًا طلبًا للطعن في الوزير شافاري لاتخاذ إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات على توقف النقل في البلاد وحظر التجول الذي صدر في ليما وكالاو، حسبما ذكرت صحيفة La República.

أكد بازان وأعضاء الكونغرس الذين وقعوا على الاقتراح أن وزارة الداخلية لم تفي بمهمتها المتمثلة في ضمان السلام والنظام العامين، حيث أقيمت مظاهرات في البلاد أدت إلى النهب والهجمات على المباني العامة والخاصة.

تعرضت حكومة بيرو لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي, عندما أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول في ليما وكالاو ردا على إضراب وطني من قبل شركات الطيران بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

خلال ذلك اليوم، خرج الآلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة وتحدوا هذا الإجراء، الذي كان لا بد من تمديده في البداية لمدة 22 ساعة، لكن كاستيلو رفعه في وقت سابق، بينما قدم تفسيرات للكونغرس.

وفى يوم الاثنين, قدمت عضوة الكونجرس المعارضة باتريشيا شيرينوس شكوى دستورية ضد رئيس بيرو بيدرو كاستيلو, الذى اتهمته «بمهاجمة حرية الملايين» للمواطنين باعلان حظر التجول ردا على اغلاق الناقلين.

(مع معلومات من EFE)

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