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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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لماذا شافيز جونيور يمكن أن تنتهي مهنة الملاكمة

أعاد البطل المكسيكي العظيم سرد تفاصيل كيف يفعل ابنه وألمح إلى احتمال أن جوليو لن يعود بعد الآن إلى الحلبة لإعطاء الأولوية لصحته وعائلته، ولكن كل شيء سيعتمد على تطوره.

Newsroom Infobae

12 أبريل 2022

واجهت أسرة تشافيز سلسلة من الصعود والهبوط الشخصي حيث تم إدخال خوليو سيزار تشافيز جونيور في عيادة إعادة التأهيل بسبب مشكلة إدمانه. في مارس 2022، كان البطل المكسيكي العظيم مسؤولاً عن مشاركة أتباعه على Instagram الأخبار التي تفيد بأن ابنه دخل مركز إعادة التأهيل.

بعد شهر من دخوله العيادة وتوقف عن الظهور في الأماكن العامة، تحدث خوليو سيزار تشافيز غونزاليس عن ما يتوقعه من ابنه وما يمكن أن يحدث مع مهنة جونيور الرياضية. قبل تقديم تكريم إجناسيو بيريستاين من قبل المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، تحدث سيزار الملاكمة عن التطور الذي أظهره جوليتو وألمح إلى أن شافيز جونيور. ق مهنة في الحلبة يمكن أن تكون على ساقيها الأخيرة.

شارك والده مع وسائل الإعلام المختلفة أن كل ما يأمل هو أن يتعافى خوليو ويعود إلى عائلته. لقد أصاب أهمية العودة إلى الحلبة، لأنه اعتبر أنه ليس أهم شيء اليوم، لذلك يأمل شافيز غونزاليس أن يكون جوليتو جيدًا جسديًا وعقليًا، بمجرد شفاء هذا الجزء، قالت الأسطورة الحية أن شافيز الابن يمكنه الاستمرار في الملاكمة.

على الرغم من أن الملاكمة هي الشيء الأكثر تميزًا داخل سلالة تشافيز، إلا أن البطل المكسيكي العظيم يفضل أن يكون جونيور مستقرًا محاطًا بعائلته. تم التعبير عن ذلك من قبل المعلق الرياضي أيضًا لـ Box Azteca:

قبل دخول شافيز كاراسكو إلى مركز إعادة التأهيل مرة أخرى، أظهر اهتمامه بمواجهة مستخدم YouTube الأمريكي جيك بول، ولكن بسبب انتكاسته، تم تدمير الخطة ولم يستطع الموافقة عليها. لذلك، فإن عدم استقراره فيما يتعلق بتعاطي المخدرات سينقله بعيدًا عن الحلبة.


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