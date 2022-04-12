نفت مارثا هيغاريدا خيانة لويس هاوز تجاه يانيت جارسيا: «قضينا شهورًا في التعرف على بعضنا البعض»

أثبتت مارثا هيغاريدا ولويس هاوز أن لديهما علاقة رومانسية قوية على الرغم من الشائعات المختلفة التي ظهرت منذ أن كانا معًا.

الشيء الذي طاردهم منذ البداية هو الشائعات بأن لاعب كرة القدم المحترف السابق ترك شريكه السابق، يانيت غارسيا، لممثلة أقدم لكم لورا، كل ذلك منتصف الخيانة الزوجية.

اكتسب الجدل قوة عندما قال يانيت أنه عندما انتهى مع لويس بعد أسبوعين كان بالفعل في تولوم مع مارثا. الذي بطل الرواية أمارتي دويل لم يلتزم الصمت وحكم عليه خلال مقابلة قديمة في Venga la Alegría أن لها لم تظهر الرومانسية مع الرياضي بهذه الطريقة.

«إنه لأمر محزن جدًا أن أضع الأمر على هذا النحو لأنه من الواضح أن هذا غير صحيح. لويس هو شخص لا يتجزأ للغاية وفي كل مرة لديه علاقة، يبقى مع هذا الشخص ومع تلك العلاقة [...] أجد أنه من الغريب جدًا أن تحكي تلك القصة لأنها, لذلك يمكنني أن أقول ذلك بكل كلمات أغانيها: إنها كذبة «, أعلن في ذلك الوقت.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

من حسابها على Instagram فتحت الممثلة قلبها وشاركت ذلك قبل الدخول في علاقة رومانسية مع شريكها الحالي، قرروا أولاً قضاء الوقت معًا والتعرف على بعضهم البعض.

«منذ أول «مرحبا، سعيد جدا» @lewishowes وقضيت شهورًا في التعرف على بعضنا البعض كأصدقاء لمعرفة ما إذا كنا نتشارك نفس القيم والرؤية ونمط الحياة. يصبح هذا المحاذاة جزءًا كبيرًا من أساس علاقتنا».

في الصور المشتركة يمكن أن ينظر إليها كثيرا في الحب مع لويس، في حين أنها تشارك الأوقات الجيدة معا.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

«أخبرني والداي دائمًا، خذ وقتك للتعرف على الشخص كصديق، وعادة لا أستمع. في بعض الأحيان نقع في الحب دون أن نسأل أنفسنا الأسئلة الكبيرة، والسماح لأنفسنا أن ننجرف من قبل كيمياء البداية. ثم عندما تكتشف أنك لست في محاذاة، تبدأ في الرغبة في «العمل» على العلاقة بـ «التعادل»، لجعلها تعمل. أو عندما تبدأ التنبيهات الحمراء في الظهور، فإنك تتجاهلها لأنك مرتبط كيميائيًا بالشخص».

وفي هذا الصدد، قالت هيغاريدا إن إحدى الخطوات الأولى التي اتخذوها معًا كانت تهدف إلى فهم ما إذا كان تعليمهم وسبلهم. من رؤية الحياة كانت في تناغم.

«منذ شهر يونيو من العام الماضي، قررت أنا ولويس استكشاف مسار أقل سفرًا، وهو يستغرق شهورًا للتعرف على بعضنا البعض والتحدث عن هذه الأسئلة. القيم والرؤية وأنماط الحياة. افتح. ضعيف قبل بدء علاقة حب, التقينا كما هو الحال عندما تقابل صديقًا رائعًا تشعر معه بالكيمياء ولكن لا تدع نفسك تنجرف به, بل بوعي، فأنت تلاحظ الآخر بفضول وتأخذه كما هو, لمعرفة ما إذا كان يتوافق معك والعكس صحيح,» هو قال.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

وأخيرا، أضاف أنه لا يتفق مع الأشخاص الذين دخلوا في علاقة ويريدون تغيير طريقة الآخرين.

«لأن إجبار أو الرغبة في تغيير الشخص الآخر، كما يقول معالجي @nildachiaraviglio «عدواني للغاية» من أنت في علاقة تكون فيها الصداقة هي الأساس وحيث تجعل هذه الصداقة تتدفق الأمور بسهولة؟ من بينكم يصوت لطرح هذه الأسئلة على نفسك قبل بدء العلاقة؟» ، وخلص إلى ذلك.

بالنظر إلى ذلك، لم تكن ردود الفعل طويلة في المستقبل وأرسل لويس رسالة قصيرة ولكنها قوية للفنان.

«أنا ممتن جدا بالنسبة لك وكيف بدأنا علاقتنا، الحب»، وكتب.

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