حالة الطوارئ في منجم غير قانوني في أماغا، أنتيوكيا، تركت قتيلا وستة في حالة سكر

أدى انفجار قوي للميثان داخل منجم فحم غير قانوني يقع في ميناس، في أماغا، جنوب غرب أنتيوكيا، إلى مقتل شخص واحد وستة آخرين انتهى بهم الأمر بالتسمم بسبب ارتفاع تركيز أول أكسيد الكربون (CO) هناك.

كان حوالي ظهر يوم السبت 9 أبريل في حفرة تسمى El Eucalyptus 2 حيث، وفقًا للتقرير الذي قدمه سالفامنتو مينيرو، كان هناك وجود حراس إنقاذ نسقتهم الوكالة الوطنية للتعدين (ANM)، وكان ثلاثة عمال قادرين على المغادرة بوسائلهم الخاصة وأصيب واحد آخر الانفجار وتوفي.

ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة الوطنية للتعدين، تمكن عمال المناجم الثلاثة المذكورون من المغادرة بوسائلهم الخاصة بعد الطوارئ، لكن إدغار كارمونا، الضحية القاتلة الوحيدة، أصيب بالانفجار. يمكن تنفيذ الإنقاذ حوالي 5 في فترة ما بعد الظهر.

«عندما يحدث الحدث، يدخل ثلاثة أشخاص آخرين لمحاولة إنقاذ العامل الذي لم يخرج وتأثر أيضًا بتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون (أول أكسيد الكربون)»، يمكن قراءتها في تقرير ANM.

وكان عمال المناجم الثلاثة الذين دخلوا المجرى في حالة سكر بسبب استنشاق الغازات. بعد الأحداث، تم نقلهم إلى المستشفى في أماغا.

وفقًا لـ RCN News، أفاد خوان فرناندو شافيرا بالاسيوس، وزير حكومة أماغا، أنه عندما تلقت السلطات تقرير الطوارئ، حضرته أربع وحدات إطفاء وثلاثة مساعدين للتمريض. وقال شافيرا «ان الضحية الرابعة للحادث الذى وقع فى بلديتنا عثر عليه ميتا للاسف».

وبالمثل، أوضحت الوكالة الوطنية للتعدين أنه تم إرسال عمال الإغاثة في مجال التعدين إلى مكان الحادث وتم نقل المعدات ومهندس من مقر كالداس، أنتيوكيا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شافيرا أن عمدة البلدية، ليوناردو مولينا، وصل إلى منطقة الطوارئ في التعدين، الذي كان يحضر نقاطًا حرجة أخرى لدى هذه البلدية حاليًا بسبب موجة الشتاء القوية التي يتم تجربتها.

بعد ظهر يوم 29 مارس، هجوم ضرب وقع في بلدية أماغا، في أنتيوكيا، والذي ترك رجلين كضحايا أطلقوا النار عليهم من قبل رجال مسلحين يحتشدون على دراجة نارية.

وقعت الأحداث في قطاع كاميلو سي. وذكرت السلطات ان المجرمين اطلقوا النار مباشرة على صبى يبلغ من العمر 22 عاما، بيد ان رصاصة طائشة اصابت رجلا اخر يبلغ من العمر 42 عاما لقى مصرعه على الفور بينما كان يقوم بأعمال النجارة.

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الأمانة الحكومية، وقعت جريمة القتل بسبب تسوية الحسابات المتعلقة بالاتجار الصغير في هذه البلدية، لذلك يعتقد شافيرا أن هذا قد يكون بداية لموجة من العنف في أماغا.

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