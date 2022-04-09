حيل للقضاء على النمل الموجود على النباتات دون استخدام المواد الكيميائية

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لقد رأينا جميعًا حشرات تتجول حول النبات الذي نتركه في الحديقة، في مكان في المنزل أو في غرفنا، وخاصة النمل. ومن الصعب محاربتهم لأنهم قادرون على أكل العنصر الأخضر في غضون دقائق. من المعروف أن هناك في السوق عدد كبير من المنتجات للقضاء عليها. ومع ذلك، نبحث أحيانًا عن طرق أخرى غير هذه الموارد التي يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

على طول هذه الخطوط، إذا كنت ترغب في استخدام المواد الكيميائية في منزلك، فإننا نعلمك خمس حيل محلية الصنع لمساعدتك على طرد النمل قبل غزو المساحات الداخلية والخارجية لمنزلك. انتبه، لأن الفكرة هي تجنب التسمم أو قتل نباتاتك.

صحيح أن وجود نملة واحدة أو أخرى في المنزل هو شيء لا يشكل أي نوع من التهديد. ومع ذلك، إذا رأينا أحدهما أو الآخر، فمن المحتمل جدًا أن يزداد الطاعون ويصبح مشكلة خطيرة في المساحات الداخلية والخارجية. تعرف على كيفية تجنب ذلك.

خطوات لإزالة النمل من النباتات

1. أغوا دي آجو

حيث أن العنصر الأول هو المركبات المحتوية على الكبريت ورائحة الثوم، لأنها مزعجة للنمل. لذلك، يساعد هذا الإدخال على إبعادهم والحفاظ على المنزل بأكمله محميًا. كيف تفعل ذلك؟ فقط ضع عدة فصوص من الثوم المسحوقة في وعاء من الماء واتركها لمدة 24 ساعة على الأقل. إنه يفي جيدًا بالوقت المناسب لإحداث تأثير.

بعد انتهاء 24 ساعة، قم بتسخين الخليط على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة. أخيرًا، اسكبها في زجاجة رذاذ وقم بتطبيقها إذا كان هناك نمل على النباتات أو عند الحاجة. لا تبالغ في ذلك حتى لا تتلف هم.

2. أروز

وفقًا لخدعة قديمة محلية الصنع، يمكن للأرز القضاء على النمل الصغير عندما يتم تخميره داخل عش النمل. ومع ذلك، يشك البعض في فعاليتها لأنه لا يوجد دليل علمي يدعمها. على أي حال، نريد مشاركتها لأي شخص يريد تجربتها.

من ناحية أخرى، فإن الطريقة سهلة مثل رمي بضع حبات من الأرز الأبيض على طول المسار الذي تستخدمه هذه الحشرات. عند رؤيتهم، سيترك النمل حمولته لجمع الحبوب ويأخذها إلى عش النمل. بمجرد الوصول إلى هناك، تتسبب الحرارة في تخمير الأرز وتجعل النمل يختفي من الحديقة أو المنزل دون أي مشاكل.

3. قشور برتقالية

نعم، يمكنك استخدام الفاكهة. تطلق قشور البرتقال مادة مزعجة للغاية للنمل، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة Nnamdi Azikiwe في نيجيريا. لذلك إذا كان لديك نمل في الأواني، فقم بتقطيع قشر البرتقال إلى قطع صغيرة ونثرها على طول الطريق الذي يمشون فيه عادةً. لن يكون الأمر سهلاً، لكنه يستحق المحاولة.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. ليفادورا

يعتبر هذا المنتج مزعجًا جدًا للنمل، ولكن لا يوجد دليل علمي حوله. ومع ذلك، يقوم الأشخاص بتطبيقه للحصول على المشورة أو التوصيات على الإنترنت. بهذا المعنى، إذا كنت ترغب في استخدام هذه الطريقة، فقم بإعداد خليط من 100 غرام من الخميرة في لتر من الماء مع 100 غرام من السكر. ثم ضع العلاج في حاويات صغيرة وتوزيعها على مناطق الحديقة حيث يوجد النمل. كن حذرًا جدًا، كن دقيقًا.

5. بيكربونات الصوديوم

أخيرًا، هناك عنصر يعرف باسم صودا الخبز، وهو فعال جدًا في صد النمل ومنعه من غزو الحديقة أو المنزل. عليك فقط نشر هذا المسحوق حول النباتات أو على طول الطريق الذي يسافر فيه النمل عادةً. يمكن أيضًا تحقيق تأثير مماثل باستخدام منتجات مثل الملح. أي منهما سيعطي نتائج إيجابية.

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