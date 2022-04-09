استسلم بيفول إلى مستوى كانيلو ألفاريز: «واحدة من الأفضل في العالم»

بدأ العد التنازلي لواحدة من أهم المواجهات في مسيرة ساؤول كانيلو ألفاريز. بعد شهر من القتال، كثف هو وديمتري بيفول استعدادهما للوصول في أفضل الظروف. في حين أن الملاكم الروسي لديه ميزة طفيفة للقتال في قسم الوزن الذي سيطر على معظم مسيرته، اعترف بأن خصمه هو واحد من الأفضل في العالم.

«أولا وقبل كل شيء، هو واحد من أفضل المقاتلين في العالم وانه يجعله أكثر ثقة، وثانيا، هو ملاكم من ذوي الخبرة جدا»، وقال قبل الميكروفونات من وسط TUDN.

كان الخط الاستثنائي الذي أظهره خلال عام 2021، عندما فاز بجميع الأحزمة التي يبلغ وزنها 168 رطلاً، كافياً لجعله يعتبر أفضل جنيه مقابل الجنيه، وفقًا لمجلة The Ring. ومع ذلك، على الرغم من أنه لا يحتوي على نفس العاكسات، إلا أن Bivol كان مسؤولاً عن بناء مهنة مهنية قوية جلبت أكثر من نصف الشخصيات التي واجهها إلى اللوحة، وهي منطقة تمنحه نقاطًا لصالحها.

وقد شارك المقاتل الروسي بعض شظايا تدريبه وقد ألمح بالفعل إلى التقنية المصقولة التي لديه بعد شهر من مواجهة كانيلو ألفاريز.

«هذا هو أفضل وقت لأنني عمري 31 عامًا. أشعر بجسدي في حالة جيدة ولدي خبرة كافية لأكون ملاكمًا محترفًا».

الثقة التي أظهرها لا عجب. منذ ظهورها لأول مرة في نوفمبر 2014، لعب Bivol دور البطولة في 19 معركة. وقال انه لم تلمس قماش وانه لم يعرف الهزيمة. فعاليته عندما يتعلق الأمر بإعطاء الضربة القاضية هي 57.89٪، حيث فازت في 11 مناسبة من خلال الكلوروفورم. بالإضافة إلى ذلك، كان ملك الرابطة العالمية للملاكمة (WBA) لمدة ست سنوات.

في المركز الرابع في تاريخه ملاكم مكسيكي، أي فيليبي روميرو، شخصية واجهها في أغسطس 2015 وفاز ضده باللقب الفضي للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) في فئة الوزن الثقيل الخفيف. بعد عام فاز بلقب WBA المؤقت في 175 باوند، ومنذ ذلك الحين، حقق 10 دفاعات ناجحة.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

مع الغالبية العظمى من الرقم القياسي لصالحه، سيكشف بيفول صولجانه للمرة الحادية عشرة ضد شخصية كانت بالفعل بطلاً للوزن الثقيل الخفيف. على عكس سيرجي كوفاليف، سيواجه كانيلو ألفاريز منافسًا على قدم المساواة. كلاهما في نفس العمر وأظهرا القوة الهائلة في قفازاتهما في كل فئة من الفئات التي أدخلوها.

«كما تعلمون، أنا لا أفكر كثيرا في المعركة. لا بد لي فقط من القيام بعملي وما تدربته كل يوم (...) عندما سمعت من مدربي أن المعركة كانت 100٪ ضده (كانيلو ألفاريز)، كنت على استعداد للاستماع إليه. إنه أمر طبيعي»، قال بيفول بثقة.

على عكس توقعات مختلف الخبراء والمشجعين، رفض كانيلو ألفاريز فرض بندين كان من شأنه أن يعطيه ميزة معينة على ديمتري بيفول. أولاً، لم يرغب في قبول شرط الوزن المتفق عليه، أي أن كلا الملاكمين حقق وزنًا متوسطًا بين الفئات للاستمتاع بنفس فرص الفوز.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

«ديمتري بيفول ليس 175 ضخمة. كنت سأقبل أي شيء من 171 (جنيه) فصاعدًا. لقد أجرينا هذه المحادثات مع إيدي رينوسو وكانيلو، الذي قال: «لا وزن بينهما. قال إيدي هيرن في برنامج DAZN Big Show: «إذا كان هذا سيكون على لقب 175 باوند، فسيكون ذلك كذلك».

والشرط الآخر الذي أنفاه هو شرط الإماهة. يتكون من أن الملاكم لا يستطيع اكتساب أكثر من وزن متفق عليه مسبقًا، بعد أن حقق المقياس وقبل القتال، من خلال استهلاك المياه. مع هذه الظروف، سيسعى كانيلو إلى شن انقلاب للسلطة في 7 مايو عندما يحاول التغلب على بيفول في فئته الطبيعية.

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