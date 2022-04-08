أثارت صور بريتني سبيرز الشكوك في رحلة إلى بلايا ديل كارمن

منذ عدة أيام، بدأت بريتني سبيرز في مشاركة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية حيث أعطت أدلة على أنها تقضي عطلتها في المكسيك. على الرغم من أنها لم تكشف عن الشاطئ الذي تستمتع فيه بالبحر، إلا أن مستخدمي Twitter و Instagram يدعون أنها في بلايا ديل كارمن.

منذ 3 أبريل الماضي شاركت بريتني الصور ومقاطع الفيديو عبر Instagram مع خطيبها سام أصغري حيث تظهر أيامها على الشاطئ. لأنه أظهر بعض المناظر الطبيعية التي، وفقًا لمستخدمي الإنترنت، تشبه يوكاتان أو كوينتانا رو، قال معظمهم إنه يمكن أن يكون في بلايا ديل كارمن.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

كان أشغاري هو الذي كشف وأكد أنهما في المكسيك، لكنه لم يذكر في أي ولاية أو فندق. في تدوينة شارك فيها سلسلة من الصور التي يطرح فيها أمام الشاطئ، قال سام أنه ممتن في التعليق ووضع رمز تعبيري لعلم المكسيك، بالإضافة إلى الهاشتاغ #MexicanBatman. قام سام أيضًا بوضع علامة تجارية للقبعات في تولوم.

في الفيديو الأول الذي شاركته سبيرز عن عطلتها تبدو سعيدة مع خطيبها وحيوانها الأليف، والسفر في قارب صغير. كما قام بتصوير غروب الشمس، والذي أثبت أنه على الشاطئ.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

بالإضافة إلى ذلك، نشرت سلسلة من الصور مع فيكتوريا آشر، مساعدها الشخصي، الذي سيرافقها أيضًا في رحلتها. في هذه الصور تم تصوير فيكتوريا احتضانها، بدون ملابس وداخل حمام سباحة.

كان الفيديو الذي جذب أكبر قدر من اهتمام مستخدمي الإنترنت هو الفيديو الذي أعيد عرضه عاريات الصدر، الآن من رمال الشاطئ ومع بعض الناس في الجمهور.

بسبب الكماليات المعروضة في مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها بريتني وصديقها, يشعر معجبوها أن هذا فندق باهظ الثمن حيث ستتم حماية خصوصيتها من الأشخاص الذين يرغبون في العثور عليها ومضايقتها.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المترجمة السامة أنها في منتجع لا يُسمح فيه للمصورين، لذلك لا يوجد أحد يخترق خصوصيتها. في هذا المنشور شكر محاميه على التوصية بهذا المكان له، لأنه تمكن من الاستمتاع «لأول مرة في حياتي» بعدم التعرض للمضايقة من قبل الصحافة والقدرة على التصرف كما يريد.

الشيء الآخر الذي فاجأ معجبيها هو أن أميرة البوب أشارت لأول مرة إلى سام باسم «زوجها»، ولكن من غير المعروف ما إذا كانوا يحتفلون بالفعل بزفافهم.

(Foto: captura de pantalla)

تقول الصحافة الأمريكية إن المغني موجود في المكسيك، وذلك لأنه تبين أن جيسون ألكسندر شارك على حسابه على Instagram أنه من المفترض أيضًا أنه في البلاد، على الرغم من رفض ذلك.

من ناحية أخرى، ذكر مستخدمو الإنترنت أن سبيرز احتفلت في ديسمبر الماضي بعيد ميلادها الأربعين في المكسيك. في تلك المناسبة، لم يشارك المكان الذي كان يقضي فيه إجازته أيضًا، لكنه شارك مقطع فيديو قصيرًا مع بعض اللقطات لفندقه وكعكته، وفي الوصف كتب: «المكسيك كانت بخير».

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