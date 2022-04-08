تعرف على «Furioza»، الفيلم الذي يمكن أن يصبح ظاهرة عالمية على Netflix

فوريوزا، فيلم بولندي يتم عرضه كدراما جريمة.

فوريوزا هو فيلم مظلم (على الرغم من انفجاره)، مليء بالعنف والادمان. تحدث الحقائق ولا يمكنك التوقف عن رؤيتها. ربما بسبب مواضيعها والأسرة والأخوة وسلوك الشرطة في مواجهة هذه الأحداث، فإن الفيلم البولندي لأكثر من ساعتين يسبب الإدمان. نخبرك بما يدور حوله.

تتابع دراما الشرطة البولندية ديفيد، الطبيب الذي يتلقى زيارة من صديقته السابقة مع اقتراح لا يمكنه رفضه: يجب أن يكون مخبره في المنظمة الإجرامية التي يعمل فيها شقيقه وإلا سيتم سجنه بعقوبة طويلة. المنظمة هي التي تعطي الاسم للفيلم، فوريوزا، وحيث يجب على ديفيد الحصول على معلومات حول تورطه في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. إذا تم ذلك، ستقوم الشرطة بمسح سجل أخيك.

يقدم الملخص الرسمي مزيدًا من التفاصيل عن القصة والعلاقة بين الشخصيات: «حدث من الماضي يفصل مصير ثلاثة أصدقاء. بعد سنوات، يظهر دزيكا مرة أخرى في حياة ديفيد - ذات مرة حب حياته، وهو الآن شرطي متمرس - ويقدم له عرضًا لا يمكنه رفضه: إما أن يصبح مخبرا للشرطة، أو أن شقيقه سيذهب إلى السجن بعقوبة طويلة الأجل. ضد الحبال، يستسلم ديفيد أخيرًا، ويصبح هدفه الرئيسي التسلل إلى جماعة إجرامية منظمة».

ويقود طاقم هذا الإنتاج شخصيات أوروبية مثل ماتيوش باناسيوك، فيرونيكا كسيازكيفيتش، لوكاش سيملات، ماتيوش داميكي، فويتشيتش زيلينسكي، زيمون بوبروسكي، سيباستيان ستانكيفيتش، أنيتا سوكولوفسكا، يانوش شابيور وباولينا غالازكا. كلهم يعملون تحت إشراف Cyprian T. Olencki ومع سيناريو كتبه أولنكي نفسه، الذي يعمل بالفعل على المسلسلات المبنية على الفيلم.

Furioza متاح الآن في كتالوج Netflix.

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