وأكد داني ألفيس أنه لن يستثمر ثروة في هالاند وأشار إلى أي نجم ضخم يجب أن يوقع برشلونة

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

داني ألفيس هو لاعب كرة القدم الأكثر عنوانًا في تاريخ كرة القدم، حيث حصل على 45 تتويجًا، وهو أيضًا أحد أفضل الظهير الأيمن في كل العصور، وهذا هو السبب في سماع رأيه داخل برشلونة ومن قبل جميع خبراء كرة القدم. في هذا السياق، ليس من قبيل المصادفة أن البرازيلي قد تحدث هذا الأسبوع فيما يتعلق بسوق المرور التالي وأعطى عينيه على ما يجب أن يفعله النادي الكاتالوني.

البالغ من العمر 38 عامًا هو جزء من تشكيلة بلوغرانا، على الرغم من أنه شارك فقط في 10 مباريات طوال الموسم وتمت استشارته موقعي الرياضة وموندو ديبورتيفو حول إمكانية وصول إرلينغ هالاند إلى غرفة خلع الملابس culé. المدفعي النرويجي, مع عقد حالي مع بوروسيا دورتموند, تسعى من قبل أفضل الأندية في العالم, مثل مانشستر سيتي, يونايتد, ليفربول وريال مدريد وبرشلونة هو أيضا في هذا العرض.

كان لاعب باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق صادقًا في إبداء رأيه في هذه المسألة: «لن أرمي الباقي من أجل هالاند. بصراحة، لن أنفق الكثير من المال على ذلك. في مبابي، نعم، ولكن ليس في هالاند. أنا ألعب دور المدير الرياضي، لكن أراهن على Mbappé أولاً. يبدو أكثر اكتمالا بالنسبة لي من جميع النواحي. إذا كنت ستقوم باستثمار عملاق، فعليك القيام به في أحسن الأحوال. إذا كان الأمر متروكا لي، كنت أراهن على Mbappé».

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

كان لتعليقه صدى على البوابات الأوروبية بشكل رئيسي لأن مبابي سينهي صلته مع باريس سان جيرمان في يونيو ولم يجددها بعد، لذلك يعتقد أنه وافق بالفعل على الوصول إلى فريق آخر. كل شيء يشير إلى أن وجهته ستكون ريال مدريد. «إنه الأفضل هناك، ولأسلوب Barça. في الوقت الحالي، في كرة القدم، لا يوجد أفضل منه»، أصر على الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما.

من ناحية أخرى، اختار اثنين من اللاعبين الذين - في رأيه - تبرز أكثر على الظهير الأيمن: «أنا حقا أحب ليفربول الكسندر أرنولد، وأنا أيضا حقا أحب حكيمي (من باريس سان جيرمان)، مع بوتس، ولكن أنا أحب ما يفعله. هناك واحد في فلامنغو، إنه شاب، أحب الطريقة التي يلعب بها وكيف يفهم اللعبة (Matheuzinho)».

في الوقت نفسه، كجزء من ظهور سلالة جديدة من لاعبي كرة القدم مع إسقاط كبير من لا ماسيا، أكاديمية برشلونة، مثل بيدري أو جافي، اعترف ألفيس أن هناك حاليا قدرا كبيرا من الضغط الذي يتعارض مباشرة مع التنمية: «كرة القدم اليوم لا يمنحك الوقت لانتظار الشباب لأخذ fogueen. تتطلب الرياضة منك على أكمل وجه من الآن فصاعدًا».

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