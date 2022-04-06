تعلم كيفية تحضير البايلا مع الوصفة الإسبانية

Seafood paella on the wooden table close-up

المأكولات البحرية البايلا هي واحدة من أشهر الأطباق اللذيذة من المأكولات الإسبانية. في بيرو، لدينا نسخة وطنية، على الرغم من أنها ليست هي نفسها تمامًا، إلا أن لديها أوجه تشابه معينة وهذا هو الأرز اللذيذ مع المأكولات البحرية.

على الرغم من مدى لذيذ البايلا، غالبًا ما يُعتقد أنه طبق معقد للتحضير بسبب الخطوات التي يتبعها أو المدخلات التي يستخدمها. لكن هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الواقع، لأن الحقيقة هي أنه طبق يمكن صنعه في المنزل. بالطبع، يتطلب الأمر ممارسة لتصبح خبيرًا في إعداد أي طبق، ولكن لحسن الحظ، ليس من الصعب جدًا إعداد البايلا، لذا فإن العثور على التقنية المثالية لن يستغرق وقتًا طويلاً، ومن المرة الأولى يمكنك مفاجأة الأصدقاء والعائلة بطبق مختلف لتناول طعام الغداء.

إذا كنت تريد معرفة كيفية تحضير البايلا، فتابع قراءة الملاحظة التالية التي نقدم فيها لك الوصفة الإسبانية الأصلية حتى تتمكن من صنعها في المنزل .

وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطهي: 25 دقيقة

الوقت الإجمالي: 45 دقيقة

حصص: تكفي لـ 4 أشخاص

المكونات

-2 كوب من الأرز

-4 أكواب من مرق الروبيان

-½ كجم من كالاماريس

-½ كجم من المأكولات البحرية الطازجة

-1 حفنة من قذائف البحر المحار وبلح البحر

-1 سيبولا

-1 طماطم متوسطة

-½ فلفل أحمر

-2 فصوص من الثوم

-½ كوب من البازلاء

-1 باقة من أوراق البقدونس الطازجة

- زيت الزيتون

- الملح (حسب الذوق)

- الفلفل (حسب الذوق)

- صبغة صفراء أو بعض خيوط الزعفران

التحضير

1. أول شيء سنفعله هو أن تكون جميع المكونات جاهزة للاستخدام. بدأنا بتنظيف وتقشير المحار. نستخدم الأصداف والرأس لصنع المرق وحجزه لاستخدامه لاحقًا.

2. الآن، نقوم بتنظيف الروبيان وقطعها إلى دوائر.

3. نقوم أيضًا بتنظيف قذائف البحر بالكثير من الماء حتى تطلق أي بقايا رملية.

4. الآن، في مقلاة البايلا، أو مقلاة كبيرة جدًا وعميقة، نقلي في زيت الزيتون والبصل والثوم والفلفل والطماطم التي قمنا بتقطيعها سابقًا إلى مربعات صغيرة ونضيف القليل من الفلفل والملح حسب الرغبة.

5. نضع الحبار في المقلاة ثم قذائف البحر ونتركها تطبخ لبضع دقائق. سنلاحظ أنك تبدأ في صنع مرق، وهذا ما يجب أن يحدث. عندما تكون جاهزة نحتفظ بها.

6. الآن، أضف كوبين من الأرز وقلبي حتى يتم خلط كل شيء. ثم نضيف 4 أكواب من مرق المأكولات البحرية التي صنعناها في وقت سابق. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فنحن نقوم بتعبئة الماء.

7. امزج كل شيء جيدًا وأضف ملعقة صغيرة من الصبغة الصفراء أو خيوط الزعفران واتركه يغلي لمدة 3 دقائق تقريبًا.

8. حتى مع وجود سائل في مقلاة البايلا، نضيف البازلاء الطازجة والمأكولات البحرية والبقدونس المفروم سابقًا صغيرًا جدًا. نتحقق من الملح والفلفل ونضيف المزيد إذا لزم الأمر.

9. نتركها تطبخ حتى يجف السائل تقريبًا. في هذا الوقت يمكننا إضافة بعض شرائح الفلفل لتزيينها وبعض القريدس بقشرتها.

10. الآن دعونا نرفض الحرارة والغطاء. اتركه يطهى لمدة 15 دقيقة وتذوق الحبوب. إذا كان جاهزًا، فقم بإزالته من الحرارة وقدم البايلا المأكولات البحرية مع دفقة من زيت الزيتون في الأعلى لإعطائها المزيد من النكهة.

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