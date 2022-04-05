فيديو: لويس دياز سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا لليفربول

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

بدأ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لليفربول يزور بنفيكا في ملعب دا لوز في لشبونة، بهدف تحقيق نتيجة جيدة تسمح له بتحديد المسلسل في الأنفيلد أمام جمهوره.

للمبارزة ضد 'النسور'، أرسل المدرب الألماني يورغن كلوب أفضل أحد عشر له إلى الملعب بما في ذلك اللاعب الكولومبي لوشو دياز، الذي سيجعل ظهوره الثالث في دوري أبطال أوروبا مع 'الحمر'.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي، فاز بارانكويلا جونيور السابق بثقة مدربه وهو لاعب رئيسي في مخطط كلوب، مما سمح له بالتكيف بأفضل طريقة مع أسلوبه في اللعب.

في الدقائق الأولى، أخذ ليفربول زمام المبادرة والنهج الجنساني على الجانب الأيسر حيث كان الكولومبي هو بطل الرواية مع فياراته المستمرة. أول فرصة واضحة كانت محمد صلاح الذي لم يتمكن من تحديد ضد أوديسي فلاتشوديموس.

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في الثانية عشرة من المباراة، أطلق نابي كيتا النار على اليمين ولكن حارس مرمى بنفيكا، الذي كان بالفعل شخصية في اللعبة للبرتغاليين، كان في وضع جيد.

في 17 دقيقة، سيأتي أول مباراة بعد ركلة ركنية قام بها أندرو روبرتسون من القطاع الأيسر حتى يقوم كوناتي بتوصيل الرأس دون أي علامة على العصا اليسرى من فلاتشوديموس.

حاول بنفيكا الوصول إلى المساواة من خلال انقلاب مضاد، لكن إيفرتون انتهى في النهاية مع أعسر ولكن الكرة ذهبت خارج مرمى مواطنه أليسون.

بعد مرور طويل ودقيق من قبل ترينت ألكسندر أرنورد، ساعد لوشو دياز السنغالي، ساديو مانيه الذي قاد لأول مرة لإنقاذ ليفربول 2-0 على مدى 34 دقيقة.

على مدى 38 دقيقة، أراد لوشو دياز أن يسجل بلده بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء مع حق، ولكن كرة القدم ذهبت واسعة. بعد ست دقائق، أخذ أرنولد تمريرة طويلة لصلاح الذي أطلق النار على اليد اليسرى، لكن حارس المرمى كان لديه رد فعل ممتاز.

في غضون 49 دقيقة، سيصل بنفيكا إلى الخصم بعد صليب من القطاع الأيمن لرافا سيلفا، الذي لم يتمكن من تطهير كوناتي وتركت لأوروجواي داروين نونيز، الذي أرسلها على ساقه اليمنى إلى الزاوية من المستحيل إنقاذها لأليسون.

كان هدف «Charrúa» دفعة كبيرة لبنفيكا، الذي تحول إلى الهجوم بحثًا عن المساواة والاستفادة من حفرة ليفربول التي فشلت في استيعاب الهدف المستلم.

أتيحت الفرصة للسكان المحليين بعد إطلاق النار على هلال إيفرتون باليد اليمنى التي أنقذها أليسون، وترك الارتداد لفابينهو الذي أزال الخطر على الإنجليز.

لهذا السبب، أرسل يورغن كلوب ديوغو جوتا إلى الملعب لمحمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو لساديو مانيه وجوردان هندرسون لتياجو الكانتارا من أجل استعادة الكرة في خط الوسط حيث كان بنفيكا يولد هجماتهم.

تسعة من النهاية, كان لدى لاعب المنتخب الوطني الكولومبي خيار واضح لزيادة النتيجة بعد صليب من هندرسون لم يستطع Exporto لصقه على اليمين وأمره خارج المرمى.

في 87 دقيقة، سيحصل لويس دياز على إعادة المباراة بعد تسجيل راحة البال التي ستسمح لليفربول بتحديد انتقاله إلى الدور قبل النهائي 13 أبريل المقبل في حالة محلية.

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