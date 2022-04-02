من كان أول مغني كوري يتم ترشيحه لجائزة جرامي؟

Imagen de archivo de una estatuilla Grammy. EFE/Michael Nelson

وضعت BTS نفسها على أنها الفنان الكوري الذي مثل بلاده، حيث تم ترشيحه مرتين لجوائز جرامي، ومع ذلك، لم يكن الوحيد من كوريا الجنوبية الذي تم ترشيحه لهذه الجوائز المرموقة.

من خلال 63 نسخة من جوائز جرامي التي أقيمت، وضع العديد من المطربين الكوريين أنفسهم كفائزين في فئات مختلفة. كان ذلك في عام 1993 عندما، لأول مرة، ذهبت إحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم التسجيل إلى كوريا الجنوبية.

خلال حفل توزيع جوائز غرامي الخامس والثلاثين، تم تكريم مغنية الأوبرا سومي جو بإحدى هذه الجوائز في فئة أفضل تسجيل للأوبرا لأدائها لفيلم R. Trauss Die Frau Ohne Schatte (The Woman Without Shadow) مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية؛ لعبت الدور من فالكون.

Sumi Jo es reconocida a nivel internacional por su voz en obras como "Un ballo in maschera" (Foto: Instagram/sumijo_official)

لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي كان فيها اسم سومي جو من بين المرشحين لجائزة جرامي، لأنه في عام 1996 تم اعتباره مرة أخرى للفوز بالجائزة لنفس الفئة، وفي تلك المناسبة كان من أجل Tancredi، عمل Gioacchino Rossini ومع فريق، معظمهم إيطالي.

سومي جو هي سوبرانو معترف بها لقدراتها الصوتية. بدأ دراسته في بلده، كوريا الجنوبية، في مدرسة صن هوا للفنون. بعد ذلك، حصل على دبلومه في أكاديمية سانتا سيسيليا في روما.

منذ دراسته في إيطاليا، قام بأداء عروض مختلفة مع الأوركسترا والأوبرا الأوروبية، وانضم أحيانًا إلى موسيقيي أمريكا اللاتينية حيث دعا صوته دائمًا إلى الموصلات.

عندما كانت سومي جو لا تزال في العشرينات من عمرها، تمكنت من المنجنيق مسيرتها على الصعيد الدولي بفضل عروضها، ولكن أيضًا بسبب ألبوماتها. وقد سجل أكثر من 30 قطعة في حياته المهنية ما يقرب من 40 عاما.

BTS fueron los segundos cantantes coreanos en ser nominados por la Academia para sus premios (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT) EFE

من ناحية أخرى، كانت BTS أول مجموعة K-Pop يتم ترشيحها لجوائز Grammy Awards في عام 2021 وتمكنوا أيضًا من أن يكونوا أول من أحضر تمثيلًا كوريًا إلى حفل. تم إدراجهم في فئة أفضل أداء ثنائي البوب/المجموعة لضربهم Dynamite.

تنافس The Bangtan Boys مع تايلور سويفت وبون إيفر مع المنفى, جاستن بيبر وكوافو مع النوايا, جي بالفين, باد باني, دوا ليبا وتيني مع يوم واحد وليدي غاغا وأريانا غراندي مع المطر على لي.

عندما تم الإعلان عن ترشيحات عام 2021، أرسلت سومي جو رسالة دافئة لمواطنيها، على أمل أن يتمكنوا أيضًا من إحضار غرامي إلى كوريا الجنوبية.

كتبت السوبرانو في تغريدة: «آمل مخلصًا أن تحصل BTS على مجد وسعادة الفوز بجائزة جرامي هذا العام، تمامًا كما تم تكريمي سابقًا».

La cantante deseó éxito a BTS en las nominaciones de 2021 (Foto: captura de pantalla/Twitter)

كما قام بتغطية أغاني BTS في عدة مناسبات، والتي يشاركها على قناته على YouTube. كما شاركت في أن أداء جين، سوغا، جيهوب، آر إم، جيمين، في، جونغكوك هو مصدر فخر لبلدها.

في عام 2021 فشلت BTS في الفوز بجائزة جرامي، حيث كانت أريانا غراندي وليدي غاغا هما من أخذوها. ومع ذلك، في عام 2022، دخل مترجمو الحمض النووي في مسابقة الأكاديمية مرة أخرى ويأمل الجيش أن يحصلوا هذا العام على أول جراموفون.

لجوائز جرامي 64 للمرة الرابعة، تم ترشيح فنان كوري؛ مرة أخرى تم ترشيح BTS لأفضل أداء ثنائي أو مجموعة بوب من قبل زبدة.





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