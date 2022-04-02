جدول المباريات اليوم, السبت 02 مارس لايف: جداول وقنوات تلفزيونية لمشاهدة البث المباشر

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

اليوم هو يوم مع العديد من المباريات في عالم الرياضة الملك، لذلك نقدم لك الجدول الزمني والقنوات والجداول الزمنية حيث يمكنك متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة من هذه الأحداث الرياضية.

التاريخ 8 من الدوري الوطني 1 يبدأ بـ 3 مباريات بين Sport Boys مقابل ثنائية, تحالف رياضي مقابل البلدية وميلغار مقابل تشارلز شتاين. إذا لم تكن أحد المشجعين المحظوظين الذين سيأتون إلى الملعب ليهتف لفريقك المفضل، فيمكنك مشاهدة البث المباشر لكلا المباراتين من خلال إشارة GolPeru. المبارزة بين سبورت هوانكايو مقابل أليانزا ليما ولكن تم تأجيل ذلك بسبب إغلاق شركات الطيران التي تسببت في إغلاق مطار جوجا.

الدوري الإسباني 1 - بيرو

الساعة 11:00 صباحًا سبورت بويز مقابل بيناسيونال - GolPeru على القناتين 14 و 714

1:15 مساءً أليانزا أتلتيكو مقابل البلدية - جولبيرو على القناتين 14 و 714

3:30 مساءً ميلغار ضد كارلوس شتاين - جولبيرو على القناتين 14 و 714

7:00 مساءً سبورت هوانكايو ضد أليانزا ليما - (مؤجل)

في أوروبا، توجد اليوم مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي 1، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري البرتغالي بريميرا ليجا وهولندا إريديفيس. أكثر المباريات المتوقعة في كل مباراة هي لاتسيو ضد ساسوولو في دوري الدرجة الأولى، وبوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيغ في الدوري الألماني، سيلتا فيغو من ريناتو تابيا مقابل ريال مدريد في لاليغا، سانت إتيان بقلم ميغيل تراوكو مقابل أولمبيك دو مرسيليا في الدوري الأول، مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الممتاز، أروكا ضد جيل فيسنتي في الدوري الممتاز وتوينتي مقابل PSV في Eridivise.

بالإضافة إلى ذلك، هناك موعد جديد في MLS في الولايات المتحدة وكندا والعديد من الفرق تلعب فيها فرق بيرو، مثل تورونتو إف سي مقابل مدينة نيويورك، العاصمة المتحدة مقابل أتلانتا يونايتد، فيلادلفيا مقابل شارلوت إف سي، سان خوسيه إيكويكويز مقابل أوستن إف سي، أورلاندو سيتي مقابل. لوس أنجلوس ومينيسوتا يونايتد مقابل سياتل ساوندرز.

في أمريكا اللاتينية، ستقدم كرة القدم الأرجنتينية والمكسيكية والإكوادورية والأوروغواي والفنزويلية والكولومبية حصة من الإثارة اليوم مع فريق بريميرا الأرجنتيني، والليغا MX المكسيكية، وبطولة أوروغواي، والليغا برو الإكوادور، وFutve League فنزويلا و BetPlay League في كولومبيا. ستكون المباريات الأكثر توقعًا بين بوكا جونيورز ضد أرسنال دي ساراندي لفرقة بريميرا الأرجنتينية، كروز أزول دي لويس أبرام مقابل أطلس في الدوري الإسباني إم إكس، ناسيونال ضد بلازا كولونيا في بطولة أوروغواي، جوالاسيو ضد إنديبيندينتي ديل فالي في الدوري الإسباني، هيرمانوس كولميناريس مقابل موناغاس SC في دوري Futve و Junior مقابل تحالف النفط في دوري Betplay.

الدوري الإنجليزي الممتاز

6:30 صباحًا ليفربول مقابل واتفورد - ستار +، ESPN

9:00 صباحًا تشيلسي مقابل بريتفورد - ستار +، ESPN 3

9:00 صباحًا برايتون مقابل نورويتش - ستار +

9:00 صباحًا ليد يونايتد مقابل ساوثهامبتون - ستار +

9:00 صباحًا بيرنلي مقابل مانشستر سيتي - ستار +، ESPN

9:00 صباحًا ولفرهامبتون مقابل أستون فيلا - ستار +

11:30 صباحًا مانشستر يونايتد مقابل ليستر سيتي - ستار +

LaLiga - إسبانيا

7:00 صباحًا خيتافي مقابل مايوركا - DirecTV Sports

9:15 صباحًا ليفانتي مقابل فياريال - دايركت سبورتس

11:30 صباحًا سيلتا فيغو ضد ريال مدريد - ستار+، ESPN

2:00 مساءً أتلتيكو مدريد مقابل ألافيس - ستار +، ESPN

دوري الدرجة الأولى - إيطاليا

8:00 صباحًا سبيزيا كالسيو مقابل فينيسيا إف سي - ستار+، ESPN 2

11:00 صباحًا لاتسيو مقابل ساسوولو - ستار +، ESPN

1:45 مساءً ساليرنيتانا مقابل تورينو - ستار +

البوندسليجا - ألمانيا

8:30 صباحًا باير ليفركوزن ضد هيرتا برلين - ستار +

8:30 صباحًا هوفنهايم مقابل بوخوم - ستار +

8:30 صباحًا فرانكفورت مقابل غروثر فورث - ستار +

8:30 صباحًا فرايبورغ مقابل باير ميونيخ - ستار +

8:30 صباحًا أرمينيا مقابل شتوتغارت - ستار +

11:30 صباحًا بوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيغ - ستار+

إريديفيس - هولندا

9:30 صباحًا جرونينجن مقابل Ajax - ستار +، ESPN إكسترا

11:45 صباحًا توينتي مقابل ليل - ستار+، ESPN إكسترا

2:00 مساءً فيينورد مقابل فيليم الثاني - ستار +

الدوري الأول - فرنسا

10:00 صباحًا نيس مقابل رين - ستار +

12:00 مساءً ليل مقابل بوردو - ستار +

2:00 مساءً سانت إتيان مقابل أولمبيك مرسيليا - ستار +، ESPN 2

بطولة أوروجواي

11:15 صباحًا ألبيون مقابل نهر بوسطن - ستار +

1:30 مساءً دانوبيو مقابل مونتيفيديو واندررز - ستار +

4:30 مساءً ناسيونال مقابل بلازا كولونيا - ستار +، GolTV

7:00 مساءً ديفرنسور سبورتنج مقابل ريفر بلايت - ستار +

بريميرا ليجا - البرتغال

12:00 مساءً أروكا مقابل جيل فيسنتي - GolTV و GolTV Play

قسم بريميرا الأرجنتيني

12:00 مساءً سباق ضد سارمينتو - ستار +، تي إن تي سبورتس، AFA Play

2:30 مساءً جودوي كروز ضد إستوديانتس - TyC Sports، TNT Sports، AFA Play

2:30 مساءً فيليز ضد لانوس - TyC Sports، TNT Sports، AFA Play

5:00 مساءً الدفاع والعدالة مقابل ريفر بلايت - ستار+، ESPN، TNT Sports، AFA Play

7:30 مساءً بوكا جونيورز ضد ساراندي أرسنال - ستار +، ESPN، فوكس سبورتس بريميوم، AFA Play

MLS - الولايات المتحدة وكندا

2:30 مساءً شيكاغو فاير مقابل إف سي دالاس - ستار +

3:00 مساءً تورنتو إف سي مقابل مدينة نيويورك - ستار +

3:00 مساءً نادي سينسيناتي مقابل مونتريال إمباكت - ستار +

5:00 مساءً كولمبوس مقابل ناشفيل SC - ستار +

6:30 مساءً العاصمة يونايتد مقابل أتلانت يونايتد - ستار +

6:30 مساءً فيلادلفيا ضد شارلوت إف سي - ستار +

6:30 مساءً نيو إنجلاند مقابل نيويورك RB - ستار +

6:30 مساءً سان خوسيه الزلازل مقابل أوستن إف سي - ستار +

6:30 مساءً أورلاندو سيتي مقابل لوس أنجلوس إف سي - ستار +

7:00 مساءً فانكوفر مقابل سبورتنج كيه سي - ستار +

7:00 مساءً مينيسوتا يونايتد مقابل سياتل ساوندرز - ستار +

7:00 مساءً إنتر ميامي CF مقابل هيوستن دينامو - ستار +

8:00 مساءً كولورادو رابيدز مقابل ريال سولت ليك - ستار +

دوري فوتيف - فنزويلا

4:15 مساءً أراغوا مقابل زوليا - GolTV Play

6:30 مساءً هيرمانوس كولميناريس ضد موناغاس SC - GolTV Play

ليجابرو - الإكوادور

4:30 مساءً جوالاسيو مقابل إندبندنت ديل فالي - ستار +

7:00 مساءً أوكاس مقابل 9 أكتوبر - ستار +

توسيع Liga MX - المكسيك

6:00 مساءً كروز أزول مقابل أطلس - DirecTV Sports

8:00 مساءً Nexaca مقابل أمريكا - DirecTV Sports

10:00 مساءً إف سي خواريز مقابل بوماس - DirecTV Sports

الدوري الإسباني BetPlay - كولومبيا

8:15 مساءً جونيور مقابل تحالف النفط - Fanatiz، فوز الرياضة، RCN لدينا Tele

قنوات للتوليف

كما ترون، سيتم بث المباراة من قبل ستار +، ESPN 2، ESPN 3، ESPN إكسترا، غولبيرو، دايركت سبورتس على القنوات 610 و 1610، تي ان تي الرياضية، فوز الرياضة، أفا اللعب، GolTV، GolTV اللعب، Fanatiz، TyC الرياضة، فوكس سبورتس بريميوم و RCN لدينا تيلي.

استمر في القراءة