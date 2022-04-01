«باتمان» يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر ويتفوق على «جوكر» و «أكوامان»

في عامه الثاني في مكافحة الجريمة, يستكشف باتمان الفساد الموجود في مدينة جوثام والعلاقة بين جوثام وعائلته. (وارنر بروس)

نجاح في شباك التذاكر. في العرض الأول للولايات المتحدة، تجاوز The Batman أفلام Aquaman و Joker، أيضًا من عالم دي سي كاريكاتير، وعناوين Marvel Studios مثل حراس المجرة والرجل العنكبوت: العودة إلى الوطن. وفقًا للمعلومات الجديدة، ارتفعت إيراداتها المحلية إلى 338.1 مليون دولار منذ إطلاقها في 3 مارس في دور السينما الأمريكية.

وفقًا لمجلة فوربس، التي أبلغت مؤخرًا عن هذه الأرقام، يحتل الفيلم مع روبرت باتينسون المرتبة الرابعة بين أنجح إنتاجات تعتمد على كاريكاتير DC، وراء المرأة المعجزة فقط (412.5 مليون)، باتمان: فارس الليل يرتفع (448 مليون) وباتمان: فارس الليل (533 مليون). ينتمي الأخران إلى ملحمة Gotham Watchman التي صممها كريستوفر نولان للشاشة الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يقع The Batman أيضًا بالقرب جدًا من الأفلام الأخرى عالية الأداء في Warner Bros. مثل هاري بوتر والأقداس المهلكة الجزء الثاني (381 مليون) و Sniper (350 مليون)؛ ومن المتوقع أيضًا النشر التالي للأرقام المسجلة عالميًا. في الوقت الحالي، لا يمكن الإعلان عن مكان وجوده أمام الأفلام المذكورة أعلاه، نظرًا لحقيقة أنه قبل بضعة أسابيع أخرى من إصداره على منصة HBO Max، المقرر عقده في 19 أبريل، هو رسمي.

كما تتذكر، يتم أيضًا توزيع جميع مقترحات أفلام الشركة في السوق الرقمية من خلال خدمة البث مع انتظار لمدة 45 يومًا للحفاظ على عرض حصري في المسارح. سيتمكن المستخدمون قريبًا من الاستمتاع بإعادة تشغيل البطل الخارق تحت أعين المخرج مات ريفز, الذي كتب وأخرج هذه القصة التي تخاطب السنة الثانية لبروس واين في حياته المزدوجة كوريث مليونير نهارًا وباتمان ليلاً.

روبرت باتينسون هو «انتقام» في The Batman

«في عامه الثاني من مكافحة الجريمة، يستكشف باتمان الفساد الموجود في مدينة غوثام وصلته بعائلته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سيدخل في صراع مع قاتل متسلسل يعرف باسم The Riddle»، يصف الملخص الرسمي لمغامرة جوثام بات الجديدة. يأخذ ريفز عناصر من الرسوم الهزلية الأصلية للشخصية لترجمتها إلى مؤامرة متجددة تمامًا على الشاشة الكبيرة.

روبرت باتينسون يخلف بن أفليك في دور الرجل المقنع ويقدم تفسيرًا رائعًا للبطل من خلال رؤية أكثر قتامة. «أنا انتقام»، هي العبارة التي أصبحت سمة مميزة لهذه النسخة من الممثل البريطاني، الذي - إسكات التحيز بسبب ماضيه في الشفق - يواجه قبة شريرة في مدينة غوثام أكثر إخلاصا بكثير لتلك التي من صفحات دي سي كاريكاتير.

انضم بطل الرواية من قبل نجوم بارزين آخرين إلى فريق التمثيل الرئيسي: زوي كرافيتز بدور المرأة القطة، بول دانو في دور The Riddle، آندي سركيس بدور ألفريد بينيورث، كولين فاريل في دور البطريق وجيفري رايت بدور جيم جوردون. سقط السيناريو والاتجاه على مات ريفز، وهو معجب اعترف بنفسه بمغامرات البطل الخارق في القصص المصورة الذي تمكن من الحفاظ على إرثه في الأناقة.

تم عرض باتمان في دور السينما منذ مارس 3 في أمريكا اللاتينية و. سيصل إلى HBO Max في 19 أبريل.

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