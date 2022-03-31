سيمتنع لوبيلو ريفيرو عن التصريحات العامة: «سأرد على قناتي على YouTube»

يبدو أن لوبيلو ريفيرا ولقاءاته المستمرة مع الصحافة عند وصوله إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي كانت شيئًا من الماضي. في هذه المناسبة، اقتصر المغني من المنطقة المكسيكية على الإجابة على جميع الأسئلة بإجابة واحدة، والتي أعطته بالفعل شيئًا للحديث عنه على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، والتي لوبخته على افتقاره إلى المراسلات على الرغم من حقيقة أنه تم منحه مساحات في الماضي.

«سنجيب على ذلك على YouTube»، بنبرة ساخرية للغاية وتسجيل كل شيء بعصا سيلفي وهاتفه الراقي، كان هذا استجابة المغني الذي اتصلت به العديد من وسائل الإعلام التي سألت عن مواضيع مختلفة مثل المشروع الموسيقي والتمثيل الجديد لـ منصة بث Belinda أو حتى حول الفضائح المستمرة التي قامت بها عائلة جيني ريفيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل أن تكون أي كاميرا أو ميكروفون قريبة منه، سجل لوبيلو ريفيرا مقطع فيديو لحسابه على Instagram حيث ترك انزعاجه والطريقة التي سيأخذ بها الآن الأسئلة والأسئلة: «عند وصوله دائمًا إلى المكسيك، هناك دائمًا وسائل الإعلام، «الصحفيون» الذين يتصلون بهم، لنرى كيف نفعل بشكل صحيح الآن. أنا أيضا غاضب من عرقي، من رؤية لوبيلو ريفيرا على شاشة التلفزيون، وأنا أيضا غاضب من الشبكة»، قال.

كان هذا هو الوقت. (الصورة: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

استمر أداء الأغاني مثل Sufferiendo A Solas و El Corrido del Ocho و الدوريات الكبرى التجربة من خلال الاقتراب من العديد من المراسلين من محطات التلفزيون مثل Televisa Univision أو TV Azteca أو Imagen Televisión الذين، عند الاعتراف بذلك، لم يترددوا في التشكيك في الموضوعات التي سبق ذكرها أو بعض الموضوعات الفيروسية على الشبكات الاجتماعية مثل صفعة ويل سميث الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 حتى حالة ساشا سوكول والشكوى العامة التي قدمتها ضد لويس دي لانو.

كانت وجوه الأشخاص الذين يقفون دائمًا وراء التلفزيون هذه المرة هم أبطال الفيديو الفيروسي للمغني بالفعل والذي ولد مئات ردود الفعل على حسابه على Instagram حيث، على الرغم من حقيقة أن التعليقات في صالحه، هناك آخرون يلومونه على سلوكه. مع الشكل الذي سمحت به تلك السنوات للمكسيكيين بمعرفة حياة جميع الفنانين.

كان هذا هو الوقت. (الصورة: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

«هذا Lupillo، يا لها من فكرة رائعة لتطبيقها عليهم ما يفعلونه بك طوال الوقت.» «حسنا مجنون حول لوبيلو الذي قال 'انهم لن تأخذ تصريحات لي بعد الآن حتى يتمكنوا من جمع، أنا أفضل تهمة على قناتي يوتيوب. '«أعتقد أنه من الممتع ولكن في النهاية انها مثل 'العطاء والعطاء' لأنه عندما يحتاج إلى ترقية أو شيء من هذا القبيل، وقال انه يذهب إلى تلك وسائل الإعلام نفسها. » «حسنا، أنا من فكرة أن هذا هو منحهم ملعقة من الشوكولاته الخاصة بهم، لذلك جيدة جدا لوبيلو وطريقته متعة لجعلهم يرون كل ما كانوا يفعلون خطأ لفترة طويلة»، وأعرب الفيديو في مربع التعليق.

ذكر المغني أنه سئم من الصحافة المكسيكية (الصورة: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

أنهى شقيق جيني ريفيرا الفيديو بالضحك بالفعل داخل شاحنته حيث كان فريقه يسجل أيضًا ويستمتع مثله: «الآن سجلت لهم كومبا»، لقد سجلت كل منهم ها ها ها ها ها ها ها ها ها. لقد طرحت عليهم أسئلة الآن، والآن سأجيب عليها على قناتي على YouTube، كل الأسئلة التي طرحوني عليها اليوم سأجيب عليها على قناتي على YouTube، andele «، خلص إلى ذلك.

كان Lupillo Rivera أحد أكثر نجوم وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بسبب علاقته مع Belinda, لذلك يتم استجوابه باستمرار في كل شيء عنها, وهذا هو السبب في أنه كان بإمكانه الآن اتخاذ هذا القرار.

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