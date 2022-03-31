مباريات الدوري 1: جدول جديد للتاريخ 8 مع تعليق مبارزة Alianza وتأجيل Universitario vs ATD

Liga 1 الجدول الزمني: يوم الجمعة، 1 أبريل، استؤنفت بطولة Apertura مع نزاع التاريخ 8 من بطولة بيرو. فاز سبورتينغ كريستال على سان مارتين في ألبرتو غالاردو.

تم تأجيل المباراة بين Universitario و ADT التي كان من المقرر لعبها يوم الأحد 3 أبريل إلى ليلة الاثنين 4 في ملعب Monumental de Ate بسبب صعوبات سفر الفريق الزائر من بلدة تارما.

تم الاتفاق في البداية على مبارزة Alianza Lima vs Sport Huancayo ليوم الجمعة 1 أبريل, ثم تم تأجيله إلى السبت 2 وتم تأجيله أخيرًا بسبب نفس المضايقات التي تم تأجيل مباراة «U».

اشتباكات الزعيم ديبورتيفو البلدية مع أليانزا أتلتيكو في سولانا الذي يسير في المركز الثالث مع نقطة اختلاف عن فرقة العمدة التي أضافت 16 وحدة.

ثنائي ناشيونال مع 15 نقطة، مثل أليانزا أتلتيكو وسبورت هوانكايو، يزور سبورت بويز في ملعب ميغيل غراو في كالاو.

فاز سبورتينغ كريستال على يونيفرسيداد سان مارتين في أول مباراة من تاريخ 8 من الدوري الأول يوم الجمعة 1 أبريل في ملعب ألبرتو غالاردو. أضاف الفريق السماوي مرة أخرى من ثلاثة إلى ثلاثة وصعد في ترتيب بطولة أبيرتورا.

جدول ونتائج التاريخ 8 من بطولة APERTURA DE LA LIGA 1

الجمعة، 1 أبريل

نادي أياكوتشو 3-2 بالتوقيت العالمي

السبت 2 أبريل

رياضة الأولاد vs Binacional (القناة التلفزيونية: هدف بيرو | 11:00 صباحا | استاديو ميغيل غراو ديل كالاو)

أليانزا أتلتيكو vs Municipal (القناة التلفزيونية: هدف بيرو | 1:15 مساءً | استاديو ميلانيو كولوما)

ميلغار ضد كارلوس شتاين (القناة التلفزيونية: جول بيرو | 3:30 مساءً | ملعب UNSA التذكاري)

الأحد 3 أبريل

أتلتيكو غراو ضد سينشانو (3:00 مساءً | ملعب فرانسيسكو ميندوزا بيزارو)

كارلوس مانوتشي ضد سيزار فاليخو (القناة التلفزيونية: هدف بيرو | 6:30 مساءً | استاديو Mansiche)

الاثنين، 4 أبريل

Universitario vs ADT (القناة التلفزيونية: جول بيرو | 8:00 مساءً | ملعب مونومنتال)

أكاديمية ريست كانتولاو.

سبورت هوانكايو ضد أليانزا ليما (مع وقف التنفيذ)

ترتيب الدوري 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

المركز | النادي | فرق الهدف

1. البلدية | 16 | (3 دغ)

2. ثنائية القومية | 15 | (7 دي جي)

3. تحالف رياضي | 15 | (6 دي جي)

4. سبورت هوانكايو | 15 | (6 دي جي)

5. سيينتانو | 12 | (6 دي جي)

6. سبورتينغ كريستال | 12 | (4 دي جي)

7. الجامعة | 10 | (6 دي جي)

8. أياكوتشو إف سي | 10 | (2 دي جي)

9. أتلتيكو جراو | 10 | (1 DG)

10. ADT | 10 | (1 دي غ)

11. سيزار فاليخو | 10 | (0 DG)

12. ميلجار | 10 | (-2 دي جي)

13. أوتك | 7 | (-1 دغ)

14. كارلوس مانوتشي | 6 | (-2 دي جي)

15. تحالف ليما | 5 | (-2 دي جي)

16. كارلوس شتاين | 5 | (-3 DG)

17. رياضة الأولاد | 5 | (-6 دي جي)

18. كانتولاو | 4 | (-11 دي جي)

19. سانت مارتن | 3 | (-15 DG)

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