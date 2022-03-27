تحدث كارول جي عن وقته الفاشل على «عامل X» وتذكر ماربيل

كارول جي هي واحدة من أنجح المطربين الكولومبيين في الوقت الحالي وهذا يتضح من ملايين المسرحيات التي تتراكم أغانيها على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها تكريمًا لعملها.

ومع ذلك، قبل جني كل هذه الانتصارات، كانت شابة انطوائية تحلم بأن تصبح فنانة عظيمة. وهذا هو السبب في أن والدها سجلها في نسخة الأطفال من «Factor X»، وهو برنامج واقعي على RCN Televisión، وجعلها تواجه كل مخاوفها.

هذا ما قالته لنفسها في مقابلة أجرتها مع برنامج «يو، خوسيه غابرييل» في عام 2020، والذي أصبح ذا صلة مرة أخرى بفضل سلسلة من المشاركات التي أدلى بها معجبو «La Bichota» على الشبكات الاجتماعية.

على الرغم من أن قلة الخبرة وانعدام الثقة يمكن أن تلعب الحيل على كارول جي، إلا أنها تمكنت من التغلب على عقبات اللحظة وأدت أداءً جيدًا في الاختبار، لدرجة أن لجنة التحكيم المؤهلة أعطتها الفرصة للانتقال إلى الجولة التالية: معسكرات التدريب، حيث كان مدربها ماربيل.

وعلى الرغم من أنه انتهى به الأمر لاحقًا خارج البرنامج ولم يتمكن حتى من الدخول في حفل توزيع الجوائز، إلا أنه كان ذلك عندما بدأت الفرص الأولى في الموسيقى في الظهور.

ومنذ ذلك الحين، كان كل شيء ناجحًا في حياة كارول جي، حيث أشرقت في حفل توزيع جوائز جرامي اللاتينية، Lo Nuestro و Billboard، وهي شركة منحتها قبل بضعة أيام جائزة «كسر القواعد» (كسر القواعد)، الممنوحة لأولئك الفنانين الذين يتحدون التوقعات بموسيقاهم والذين، في الماضي طبعات، تم ارتداؤها من قبل فنانين مثل ديمي لوفاتو وأليسيا كارا.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تعاونها الموسيقي مع نيكي ميناج ('توسا')، تمكنت الكولومبية من خلع العرش مايكل جاكسون 'Thriller 'كثالث أكثر الأغاني الممنوحة في تاريخ الموسيقى في جميع أنحاء العالم وأصبحت، بدورها، الأغنية اللاتينية الأكثر شهرة.

من ناحية أخرى، يستمر بث «X Factor» على إشارة RCN Televisión، لكن جمهورها لم يكن جيدًا جدًا، ووفقًا للعديد من المشاهدين، فهي بعيدة كل البعد عن كونها المنافسة الشعبية التي جلبت فنانين مثل فارينا وسيام (الثنائي) وكاميلو إتشيفيري وشيرًا وجريسي ريندون إلى النجومية.