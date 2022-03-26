ليون المدير الرياضي في سانتياغو أورمينيو: «إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا»

كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية لحظة مهمة لسانتياغو أورمينيو، كما انه لم شمله مع بعد أكثر من ستة أشهر، بعد تسجيل مازاتلان في الدوري الإسباني MX. هذا، في الواقع، أعطاه الثقة اللازمة للمجيء والانضمام إلى ثنائي اللون، مع كفاءة أفضل.

وقد انعكست ذلك خلال الدقائق التي كان فيها في الملعب، بعد أن حل محل أندريه كاريو، الذي لم يتمكن من الاستمرار في المباراة بسبب الإصابة.

Infobae للتعرف على أحاسيس نادي ليون، فريق سانتياغو أورمينيو ونرى كيف يبدو عملهم في فريق التمثيل المكسيكي. لذلك، اتصل رودريغو فرنانديز، المدير الرياضي لـ «فييرا»، الذي أعطى تفاصيل حول هذا الموضوع.

«سانتياغو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. من الواضح أننا كنا في بطولتين وكان أرييل هولان يعطي تناوب اللاعبين. أعتقد أن سانتياغو جسديًا ليس فقط، ولكن جميع اللاعبين لم يكونوا بنسبة مائة بالمائة، ولكن الآن بعد أن ركزنا على مائة بالمائة، سيتحسن كثيرًا»، قال رودريغو فرنانديز في البداية.

ثم، عندما سئل عن كيفية رؤيته لمستوى سانتياغو أورمينيو مع ليون، قال المدير الرياضي لـ «فييرا» ما يلي: «سانتياغو، في مباراة الأحد، رأيته أفضل بكثير وقبل كل شيء يخطو على المنطقة المنافسة يقوم بعمل الجسم للجسم، وهو ما يقوم به بشكل جيد للغاية»، قال مدير ليون حصريًا إنفوباي.

بدوره، واصل رودريغو فرنانديز، المدير الرياضي ليون، الثناء على سانتياغو أورمينيو، الذي أخذ بالهدف ضغطًا كبيرًا بقميص «فييرا». «Ormeño لاعب تقني ومهم للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أنه بالإضافة إلى كونه محترفًا للغاية، سيبحث عن هذه الفرصة، على الرغم من أنه كان بالفعل في المنتخب الوطني في كوبا أمريكا، إلا أنه سيسعى للحصول على مزيد من الاستمرارية في التصفيات «، حكم على Infobae حصريًا.

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