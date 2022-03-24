تواجه تسلا الرفض قبل حفل افتتاح gigafactory

(بلومبرغ) - تواجه شركة Tesla Inc. معارضة من الجماعات المجتمعية والبيئية بشأن خطتها لاستضافة حزب يضم 15,000 شخص للاحتفال بافتتاح مصنع gigafactory في أوستن.

تخطط الشركة لتقديم جولات في منشأة مساحتها 74 هكتارًا وطعامًا ومرحلتين مع الموسيقى الحية في الحدث المخصص للدعوة فقط في 7 أبريل، وفقًا للخطط المقدمة إلى مقاطعة ترافيس، التي تمتد عبر أوستن. منح المسؤولون الموافقة يوم الثلاثاء حتى بعد الاستماع إلى شهادة بعض الجيران المعنيين.

استشهد بول ديفيوري، ممثل الحفاظ على نهر كولورادو ومجموعة PODER للعدالة البيئية ومقرها أوستن، بالضوضاء والطرق المسدودة وغبار البناء وتلوث المياه كمشاكل.

وقال ديفيوري: «هذا الافتتاح الكبير ليس بديلاً عن الالتزام الحقيقي تجاه المجتمع». «أحثك على التفكير في رفض هذا التصريح وإجبار تسلا على تأخير الاحتفال به حتى يبدأون في معاملة المجتمع في مقاطعة إيست ترافيس ليس فقط كقوة عاملة لإيلون ماسك، ولكن كجيران وشركاء».

لدى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، عمليات متعددة في ولاية لون ستار، وانتقل مؤخرًا إلى هناك ونقل مقر تسلا إلى أوستن العام الماضي. في براونزفيل، ساعدت شركته سبيس إكس في تنشيط الاقتصاد المحلي، ولكنها ولدت أيضًا مقاومة من بعض السكان الذين يستاءون من تدفق الثروة وارتفاع أسعار العقارات التي جلبتها معها.

لم ترد تسلا على رسالة تطلب التعليق.

يوم الثلاثاء، نظمت الشركة احتفالًا افتتاحيًا كبيرًا لأول مصنع أوروبي يقع على مشارف برلين. قامت الشرطة بإزالة متظاهر واحد على الأقل كان يسد الطريق خلال مظاهرة ضد الآثار البيئية للمصنع.

ملاحظة أصلية:

تسلا يواجه رد فعل عنيف على خطة المسك لحزب تكساس جيجافاكتوري

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