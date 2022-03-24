ناتاشا دي كرومبرغ: تواصل الشرطة بحثها بعد شهرين من اختفائها

بعد شهرين من اختفائها، لم يتوقف البحث عن السائحة البلجيكية ناتاشا دي كرومبرغ، في وادي كولكا، مقاطعة كايلوما، منطقة أريكويبا، وهي مسؤولة عن 30 ضابط شرطة، يبحثون أيضا عن 14 المراهق كيفن راموس البالغ من العمر عامًا، الذي سقط في مياه نهر كولكا في 25 يناير.

وأفاد العقيد الوطني لويس باتشيكو، رئيس منطقة شرطة أريكويبا، بأن القوات تواصل البحث، ولكن في مناطق لم تجوب من قبل.

سيستمر البحث

هذا الأسبوع, خرجت مجموعات الإنقاذ لاستكشاف مناطق من وادي كولكا التي لم يتم تفتيشها من قبل, قال المسؤول, مضيفا أن العمل سيستمر في الأيام التالية. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه في الأيام القادمة سيتم نقل فريق تحقيق جنائي إلى وادي كولكا لأنهم لا يستبعدون أي فرضيات.

اختفاء ناتاشا دي كرومبرغ

اختفت السائحة ناتاشا دي كرومبرغ في 24 يناير، بعد مغادرتها الفندق حيث كانت تقيم في منطقة كاباناكوندي. , بقصد القيام بجولة في كولكا.

كان آخر الأشخاص الذين شاهدوا ناتاشا دي كرومبرغ امرأة مكرسة لبيع البرسيم للحيوانات وسائق شاحنة في هذا القطاع. المعروفة باسم سان ميغيل بامبا، في منطقة كاباناكوندي. وكشف الاثنان أنهما رأوا امرأة ذات شعر مربوط ترتدي ملابس سوداء، وهو ما تزامن مع المرأة المفقودة.

تمت تغطية أخبار الاختفاء عن كثب من قبل وسائل الإعلام في بلجيكا وبلدان أخرى. في فبراير، وصل والدا السائح إلى أريكويبا للمساعدة في البحث عن ابنتهما، ومع ذلك، عادوا إلى بلدهم بعد عدة أيام من البحث. خلال إقامتهم في أريكويبا، شاركوا هذه الرسالة على محطة إذاعية محلية.

«إلى العديد من الناس الذين يحشدون ويعملون بلا كلل للعثور على ناتاشا: المرشدين والشرطة الرسمية وجميع المتطوعين الذين يبحثون عنها في كاباناكوندي وكولكا كانيون ولكن أيضا في بلجيكا، حيث أجرى أصدقاء ناتاشا التحقيقات وجلبوا الكثير من المفيد معلومات للشرطة».

اختفاء كيفن راموس

سقط المراهق كيفن راموس في مياه نهر كولكا في 25 يناير في ظروف تخضع للتحقيق. وقالت العائلة إن الطفل كان سيسقط في مياه النهر المتدفقة، وذلك بعد الذهاب إلى جسر تشاكابي في يانكي، في كايلوما، جنبا إلى جنب مع أربعة أشخاص آخرين سيكونون أصدقائه. في مواجهة هذا الموقف، يبحثون أنفسهم عن الرافد من أجل العثور على جسده.

بعد بضعة أيام، تم العثور على أحذية رياضية سوداء ويتم البحث عن أصغرها على البنوك والبنوك اليسرى واليمنى، لكن النتيجة لم تنجح.

«هناك العديد من الملابس في النهر. وجدنا ملخصات، قمصان بولو، تي شيرت، غواصين، معاطف، شبشب؛ لكن لم يكن أي منها لأخي. حتى رأينا حذاءًا أسودًا، كان هذا هو»، قال شقيق كيفن.

واختتم قائلاً: «أريد أن أجد جثة أخي، هذا كل ما أطلبه، لإعطائه دفناً مسيحياً».

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