آخر 10 أبطال في بطولة إنديان ويلز WTA 1000

فيما يلي آخر عشرة فائزين في بطولة إنديان ويلز للتنس، فئة WTA، التي انتهت نسختها لعام 2022 يوم الأحد بانتصار الشابة البولندية Iga Swiatek.

2022: إيغا سوياتيك (ENG)

2021: بولا بادوسا (ESP)

2020: تم إلغاؤه بسبب جائحة فيروس كورونا

2019: بيانكا أندريسكو (CAN)

2018: نعومي أوساكا (JPN)

2017: إيلينا فيسنينا (RUS)

2016: فيكتوريا أزارينكا (BLR)

2015: سيمونا هالب (ROM)

2014: فلافيا بينيتا (ENG)

2013: ماريا شارابوفا (RUS)

أكثر لاعبي التنس عنوانًا في التاريخ:

دوس فيكتورياس: مارتينا نافراتيلوفا (الولايات المتحدة الأمريكية)، ماري جو فرنانديز (الولايات المتحدة الأمريكية)، ستيفي غراف (GER)، ليندسي دافنبورت (الولايات المتحدة الأمريكية)، سيرينا ويليامز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كيم كليسترز (BEL)، دانييلا هانتوشوفا (SVK)، ماريا شارابوفا (RUS)، فيكتوريا أزارينكا (BLR)

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