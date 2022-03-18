أوساسونا، من أجل الدوام الافتراضي الذي يتوق إليه ليفانتي

بامبلونا/فالنسيا (إسبانيا)، 18 زار مار أوساسونا من قبل ليفانتي في ساعات منخفضة بقصد إضافة ثلاث نقاط جديدة من شأنها أن تعمل على اتخاذ خطوة عملاقة نحو إقامة طال انتظارها يتوق إليها فريق بلنسية والتي تفصله ست نقاط، لذلك فهو يستحق الفوز فقط. حذر مدرب Osasuna، Jagoba Arrasate، من «الموهبة» والحاجة التي يمتلكها فالنسيا، مضيفًا أنه يجب عليهم «الهجوم وإخضاعهم، وقبل كل شيء، إنهاء الإجراءات» حتى لا يمنحهم خيارات للركض على ظهورهم الأحمر. سيستخدم أوساسونا معجبيه للاقتراب من النصر بعد الهزيمة على يد برشلونة في كامب نو حيث لم يحارب الزوار الطوائف في أي وقت، كونه فريقًا يفتقر إلى الشخصية ومعقدًا ضد أحد عظماء المسابقة. يمكن أن يلعب المركز المريح في الطاولة مع 35 نقطة خدعة على مجموعة من اللاعبين القادرين على قتال الفرق التي تختار تحديات أكبر. يجب أن يعمل مقاس 4-0 على الخروج للعض من البداية وبالتالي إعادة الدفع الذي يعطيه له معجبيه كل أسبوعين في السدار. «لدينا شعور بأننا نفتقر إلى هذا النصر. نحن على بعد ثلاث نقاط من تحقيق تلك البقاء تقريبا، ونحن نريد أن يكون غدا في المنزل»، وقال Arrasate متحمس لإعطاء معجبيه فرحة. أولئك من تاجونار يمرون بنقص واضح في الهدف. هدف الأرجنتيني تشيمي أفيلا ضد فياريال قبل يومين هو الأخير في أربع مباريات. يبدو أن الكرواتي أنتي بوديمير مسؤول عن وضع اللمسات الأخيرة على تصرفات زملائه في الفريق، وهي مهمة تتطلب وصول بقية الفريق بدأب إلى المنطقة المنافسة. طلب الشخص من Berriatua لاعبيه «السرعة والشدة والقدرة على احتلال المنطقة المنافسة بشكل جيد ومن ثم أن يكونوا أكثر قوة في الدفاع»، وهو أمر لا يمكن رؤيته في اليوم الآخر في كامب نو. هذه هي المباراة الأولى بعد إجراء تجديدات Arrasate و Chimy Ávila الرسمية، وهما قطعتان كبيرتان لمشروع نادي صاعد قريب من وجوده الرابع على التوالي في بريميرا. سيعود الأرجنتيني إلى الجناح الأيمن بعد فقدانه حدث كامب نو بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وهو حاليًا الأكثر تميزًا ومن المتوقع أن يمثل الغد الاختلافات ضد المغني الرئيسي. فيما يتعلق بالحادي عشر, انتقل Arrasate من إجراء تغييرات في كثير من الأحيان في كل مباراة إلى وجود مجموعة من المبتدئين الذين لا جدال فيها الذين أعطوا الاستمرارية لفكرة مدرب الباسك عن اللعب, لذلك لا يتوقع ثورة غدًا. ست نقاط بعيدا عن الإقامة مع عشر مباريات قبل وكسر في الدوري قاب قوسين أو أدنى, يمكن ليفانتي الفوز فقط ونأمل أن يتعثر منافسيه. الخبر الكبير هو العودة إلى دعوة خوسيه لويس موراليس، الذي غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري بضربة في الركبة، والذي تدرب هذا الأسبوع عمليًا بشكل طبيعي ومع زملائه في الفريق. ومع ذلك، فإن الجناح خورخي دي فروتوس، الذي تلقى ضربة قوية بالقدم اليمنى ضد إسبانيول، لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب وسيتسبب في الفصل من هذا الصدام. بالإضافة إلى ذلك، يواصل دوارتي وكليرك إعدادهما بسبب إصابات في الركبة، ويجب على لاعب الوسط غونزالو ميليرو أن يلعب مباراة جزاء بسبب تراكم الأصفر، بينما يعود خورخي ميرامون إلى القائمة بعد مباراة معتمدة. يمكن للإيطالي أليسيو ليسي أن يراهن مرة أخرى على بوبيل على الظهير الأيمن على الرغم من عودة ميرامون، مع فرانكيسا أو سون على الجانب الأيسر ودخل فيزو إلى البداية الحادية عشرة من قبل دوارتي المصاب. بدون ميليرو، يمكن لمالسا العودة إلى تشكيلة البداية مع بيبيلو وباردي في النخاع وعلى الرغم من الهدف الذي سجل ضد إسبانيول في المباراة الأخيرة، يبدو داني غوميز وكأنه خطوة وراء روجر، الذي سيشكل الزوج المهاجم مع قائد الفريق خوسيه لويس موراليس. التشكيلات المحتملة: أوساسونا: س هيريرا؛ ناتشو فيدال، ديفيد غارسيا، خوان كروز، مانو سانشيز؛ تورو؛ تشيمي أفيلا، مونكايولا، خافي مارتينيز، روبن غارسيا وبوديمير. ليفانتي: كارديناس، بوبيل، فيزو، روبرت، كاسيريس، الابن أو فرانكيسا، بيبيلو، مالسا، باردي، موراليس وروجر. الحكم: خافيير ألبيرولا روخاس (قشتليان مانشيغو) الاستاد: السدار. الوقت: 17:30 بتوقيت جرينتش — المناصب: أوساسونا (11)، ليفانتي (20) المفتاح: عودة تشيمي أفيلا إلى الجناح الأيمن. الحقيقة: يمكن لـ Osasuna إغلاق الإقامة افتراضيًا. العبارة: «نحن على بعد ثلاث نقاط من تحقيق هذا الدوام فعليًا»، Jagoba Arrasate. 1011911 1005179 /مج-بام/كتا/خريطة