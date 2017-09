"Si no me hubiera involucrado en la campaña, querría estar todavía trabajando en la organización Trump, en algún puesto para una familia tan maravillosa que construyó una compañía increíble", señaló, siempre agradecida. "Fue un honor para servirles de diferentes maneras", agregó cuando fue nombrada en la lista Forbes 30 Under 30; en la misma entrevista que confirmó su desconocimiento de la política antes de su inmersión en la campaña.