"Nunca me he ofendido. No sé lo que significa. No es que esté en desacuerdo con eso. No lo entiendo. Nunca tuve ese sentimiento. No dejo que los sentimientos controlen mi vida", explica Milo que, a su vez, deja en claro su preferencia por los blancos a la hora de trabajar, pero su absoluta predilección por los negros a la hora del sexo. Dice, en tono jocoso, que quiere lanzar un libro llamado "Satisfacer al Hombre Negro Sexualmente" para que en la televisión lo describan como "Autor de Satisfacer al Hombre Negro Sexualmente".

