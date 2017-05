Su media hermana Ivanka Trump la menciona pocas veces en su primer libro "The Trump Card: Playing to win in work and life". En una escena, recuerda que hace unos ocho años, Tiffany se le acercó con timidez para hablar sobre un asunto delicado. Ella vivía casi a un continente de distancia, con su madre Marla Maples, en Los Ángeles. Casi no tenía contacto con su padre. Por eso, se acercó a la niña mimada que vivía a apenas algunos pisos de distancia en la Trump Tower.