"Señora caliente, insaciable y su esposo fisicoculturista buscan parejas similares, hombres bien dotados, musculosos y excepcionales", decía uno de los anuncios, que también incluía fotos de los Stones con poca ropa. Primero lo negó, culpó a un empleado doméstico que había despedido por abuso de drogas. Varios años después lo reconoció. "Cuando ese tema apareció en 1996, lo negué porque mis abuelos todavía estaban vivos. No soy culpable de hipocresía. Soy libertario y libertino", le dijo a The New Yorker.