Y se explayó: "Cometí un error, pero no entiendo porque tanto daño: hay dos chicos. Pasé momentos adversos, pero nunca así… Yanina es mediática y parecía que ella llevaba todo, y no es así: yo llevaba un proceso por dentro. A veces tomamos decisiones no tanto con la cabeza. Cuando se hizo público tome consciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha. No es que lo hice sin pensar, pero a veces uno comete un exceso".