Invitado a Los ángeles de la mañana, Fernando Burlando (52), abogado del comentarista deportivo, aclaró en qué consiste el acuerdo. "Es un pacto de no agresión entre las partes. Por un lado la familia de Diego y por otro, la familia de Natacha. La idea es no agredirse, no salir a hablar de cuestiones que no pueden ser certificadas o probadas", explicó.