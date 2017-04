No obstante, Suar optó por la cautela. "No conozco los pormenores de la salida (de Cacetta). Se habló mucho de corrupción: se pone en juego no haber destrabado una irregularidad que tiene desde hace muchísimos años el Instituto de Cine. Hay que dar un debate de cómo debería ser el Instituto. Todos sabemos lo bueno y lo malo, y a veces es muy difícil cortar ciertas cosas", reconoció, aunque según pudo corroborar él mismo por fuentes del Ministerio de Cultura, no se cambiarán las políticas que en el último tiempo se llevaron adelante desde el INCAA. La versión sobre posibles modificaciones lo tenía "preocupado".