"Me lo presentó una amiga y me encantó. Al igual que yo, hace wakeboard y en las salidas me demostró que es re caballero y atento. Ahí me enganchó más. Se acuerda de todo lo que digo y, si hay algo que escuchó que me gusta, al otro día viene y me lo regala", contó a la revista Caras la recientemente eliminada del Bailando, que actualmente se destaca en Qué mañana por Canal 9 y en el espectáculo Bien argentino.