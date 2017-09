A la hora de elegir qué genero le gusta más o en cuál se siente más cómodo para actuar, el multifacético Minujín asegura que disfruta de hacer todos mientras tengan "mucha verdad": "A veces me salen mejor y a veces, peor. Para los géneros, las herramientas del actor son las mismas. No es que me siento más cómodo en uno que con otro. Me siento cómodo cuando tengo un personaje que contar. Qué verdad tiene. Que tenga facetas humanas que contar. Que tenga tradiciones de verdad, que uno lo vea y lo pueda identificar. Ahí me encanta. Si es comedia, un drama o una tragedia… es ajustar ciertas cosas. Pero el trabajo máximo, es el otro".