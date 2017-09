"Tenía una cigarrera con la que practicaba cómo sacarla de cartera, abrirla, sacar un cigarrillo y ponérmelo en la boca. Lo hacía en cualquier momento y mis hijos, que saben que no fumo, me decían 'Mamá, ¿qué hacés?' No entendían. Le puse mucho a este personaje porque sabía que era un desafío para mí", cuenta Lopilato.