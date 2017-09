El conductor también aseguró que todavía no tiene fecha de regreso a su programa de radio Rivadavia y manifestó que hoy su prioridad es otra: "Todos los días agradezco a Dios esta segunda oportunidad que me dio. Y la voy a aprovechar. Mi cabeza está enfocada en mí y en los míos. No tengo idea cuándo al aire y tampoco siento que sea lo importante. Lo importante es vivir… Vivir intensamente pero cuidándome, haciendo lo que tengo que hacer".