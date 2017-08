"Soy querido, popular, amé intensamente, me siento amado y querido por la gente en general y por algunos en particular. Y todo eso me ha hecho muy bien, ayuda. Hemos pasado juntos por varias, lloramos juntos, nos reímos mucho, cantamos mal pero fuerte. Disfrutamos todo lo que la vida nos puso enfrente. Pero siempre juntos, diciéndoles la verdad, contándoles cómo soy , y se bancaron todas", les agradeció.