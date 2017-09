La belleza no fue gratuita. Y a Marina, ganarse un lugar le costó algunas críticas y muchas explicaciones: "Todavía opera el prejuicio y no me lo tomo personal. No me escandaliza y no me clavo puñales por eso. Necesariamente, uno tiene que poner al otro en un casillero o encajarle la etiqueta que le permita decodificarlo. La mirada del afuera es tan impiadosa que hay que operarse un poco de eso, porque no es vida".