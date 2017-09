Recientemente, en declaraciones a la revista Gente, la modelo se refirió a la tan mentada icardeada y dijo: "Nunca me molestó que hablaran de una 'icardeada'. Si hasta facturamos con eso… Recordá la publicidad de gaseosa que hicimos. Entiendo más que nadie el negocio, lo que vende y lo que no". De todas formas, especificó que "la verdad es un poco diferente" respecto a los inicios de su relación con el delantero del Inter de Italia: "Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex (por Maxi López -33-) era un ex colega (sic), y punto".

LEA MÁS: