No obstante, Wanda asegura que "la verdad es un poco diferente" respecto a los inicios de su relación con el goleador. ¿Y cuál es? "Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex (por Maxi) era un ex colega (sic), y punto", responde la rubia, tajante. ¡Y avisa! No perdonaría una infidelidad.