Por eso, a muchos les llamó la atención un comentario de la mujer de Mauro Icardi (24), quien en diálogo con la revista Gente afirmó que "Mauro confía tanto en mí que me manda a pelear sus contratos, y no me deja en casa haciendo milanesas y cuidando a los chicos", lo que algunos interpretaron como un dardo para la actual novia de Juan Martín Del Potro (28).