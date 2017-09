Ernesto Cherquis Bialo: "Hubo un partido duro en el primer tiempo y otro demasiado amistoso en el segundo"

La idea de Sampaoli no se vio en el campo. No hubo ni intensidad, ni ataque sostenido. Los mejores fueron Biglia y Messi. No vimos a Dybala e Icardi tocó cuatro balones en 90 minutos. El diálogo entre Suárez y Leo nos recordó viejos acuerdos de resultados convenidos