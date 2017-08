"Una de mis mejores amigas es Camila, la hermana de mi hermano Thiago, y también María, que es su prima. Lucas es parte de ese grupo. No voy a dejar de salir con ellos porque son mis amigos. No tengo que esconder nada, pero tampoco me lo tomé a la tremenda cuando salió el rumor. ¿Si hablé de esto con Lucas? No, él entiende mejor que nadie porque hace tiempo que se habla de eso, no es la primera vez", agregó Barbie al respecto.