Aunque no quiso brindar mayores detalles, confesó que efectivamente está enamorada, aunque no de novia, y prefirió no referirse al afortunado en cuestión. Hace un tiempo se la vinculó con el Pollo Álvarez y con Fabián Cubero y aunque dice no estar acostumbrada a las especulaciones, asegura que no le interesa lo que se diga de ella.