"El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta queme di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", contó la actriz en el sketch La empleada pública, a pesar de haber tenido una larga relación en el pasado con Fede Bal (27).