Con respecto al novio de Barbie Vélez, Nazarena no quiso revelar su nombre y jugó con el misterio, frente a las cámaras de Intrusos: "Para mí es un amigo invisible. Así la dejamos en paz, no le hacen guardias periodísticas, que la nena se divierta y defina si se quiere poner de novia, o no".