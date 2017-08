Luego, explicó por qué se fue del canal de la calle Figueroa Alcorta: "Si bien nosotros teníamos sintonía en el término político con el gobierno anterior y no con éste, por otro lado, cuando fueron las elecciones en el 2015 tampoco estábamos con mucho deseo de esperar a las autoridades que tampoco sabíamos si nos querían o no. Y como nosotros nos fuimos se empezó a armar un corillo de que no nos querían o que nos habían desplazado y nosotros nos encargamos de decir que no era así. No es que nos llamaron y nos dijeron: 'No, a ustedes no los queremos'".